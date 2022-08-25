Военные корабли, следы динозавров и древние мегалиты: засухи открывают новые находки

Засухи во всем мире нынешним летом настолько экстремальны, что реки высыхают, обнажая ранее недоступные или неоткрытые реликвии. На этой неделе среди сокровищ – флот нацистских кораблей, целый потерянный остров и следы динозавров.

Нацистский флот

Флот из более чем 20 разбитых нацистских военных кораблей, нагруженных взрывчаткой, был обнаружен вблизи Прахово на востоке Сербии, когда уровень воды в Дунае, второй по длине реки Европы, упал. Корабли оставались ненарушенными почти 80 лет и, как считается, являлись частью флотилии, курсировавшей между нацистской Германией и Черноморским флотом в 1944 году.

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История 20 нацистских кораблей закончилась тем, что их потопили намеренно во время отступления германской армии, чтобы они не попали в руки противника. Однако, к сожалению, это стало лишь началом истории для Сербии, которая теперь должна принять меры, чтобы предотвращать опасность, которую представляет этот мусор.

Тонны боеприпасов и взрывчатки, все еще находящиеся на борту обломков и представляющие угрозу для современных судоходных маршрутов.

Ориентировочные расходы правительства Сербии на утилизацию затонувших кораблей и обезвреживание взрывчатки в марте 2022 года составляют около 29 миллионов евро.

Репортаж о найденных нацистских кораблях: смотрите видео

Потерянный остров

Тем временем в Китае уровень воды в реке Янцзы обнажил целый остров, ранее затопленный. На острове обнаружили три буддистских изваяния, которым, как считают, примерно 600 лет. Они расположены на самой высокой части острова, известного как Фойелян.

С июля количество осадков в бассейне Янцзы сократилось примерно на 45 процентов. Согласно отчетам со всей страны, 66 рек в муниципалитете Чунцин высохли из-за сильной жары, которую наблюдали в регионе за шесть десятилетий. Засуха также привела к потере воды в гидроэнергетической системе, в результате чего власти Сычуани ограничили электроэнергию тысячам заводов, в том числе Toyota, Tesla и Foxconn, пытаясь "оставить электроэнергию для людей".



Статуи будды на острове / Фото Sky news

Памятник моложе 5000 лет

Нацистский флот и статуи династии Мин – это недавняя история по сравнению с памятниками, обнаруженными в Испании в реке Тежу. Редкий мегалитический памятник, датируемый между 2000 и 3000 годами до нашей эры.



Древние камни под 5000 лет / Фото CNN

Находку обнаружили в месте известном местным жителям как Гвадалперальский дольмен, также известным как "испанский Стоунхендж" за его сходство с гораздо более известным местом в Англии.

Саму область обнаружили еще в 1926 году, затем она затонула в 1963 году. Полностью увидеть ее можно было только четыре раза почти за 60 лет после затопления. Археолог Энрике Седилло из мадридского Университета Комплутенсе подчеркнул, что "это редкая возможность иметь доступ к этому артефакту".

Следы динозавров

Старейшим открытием, сделанным на этой неделе из высохшего русла реки, являются прекрасно сохранившиеся следы динозавров, обнаруженные в точно названном Государственном парке Долина динозавров вблизи Форт-Уорт, штат Техас. Считается, что окаменелости примерно 113 миллионов лет и принадлежат акрокантозавру, хищнику высотой 4,5 метра, который ходил на двух ногах.

Из-за чрезмерной засухи прошлым летом река полностью пересохла в большинстве мест, что позволило обнаружить больше следов здесь, в парке. При нормальных речных условиях эти новые следы находятся под водой и обычно заполнены осадком, что делает их погребенными и не столь заметными,

– объяснила представитель парка Стефани Салинас.

Следы динозавров / Фото Dinosaur Valley State Park

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В последнее время засухи только учащаются, поскольку мир продолжает нагреваться, а это оказывает разрушительный эффект на планету. Считается, что глобально это одна из самых утомительных засух за последние 500. Таких открытий обязательно станет больше, поскольку уровень воды во всем мире достигает рекордно низкого уровня, а климатические катастрофы продолжают накапливаться.