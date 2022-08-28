Недавно 24 канал рассказывал о найденных на дне реки нацистских военных кораблях со взрывчаткой в ​​трюмах и следах динозавров. Расширяем этот список наиболее странными находками, которые в этом году обнаружила большая засуха.

Не пропустите Впервые в истории тепловая волна получила имя: какое это имеет значение для всего человечества

13. Пеньки древних деревьев

На прошлой неделе голландское информационное издание Nederlandse Omroep Stichting сообщило, что длительная засуха обнаружила пни древнего соснового леса, выросшего после последнего ледникового периода,



Один из обнаруженных древних пней / Фото Nederlandse Omroep Stichting

Пеньки были найдены в северной провинции Фрисландия, являющейся частью Нидерландов, и, по оценкам, им от 10 000 до 15 000 лет.

12. Удивительный старый корабль

В июле Newsweek сообщил, что жуткий обломок корабля неизвестной даты был найден примерно в 3 метрах от береговой линии озера Мид, расположенного в Неваде и Аризоне, когда уровень воды достиг рекордно низкого уровня.



Старый корабль / Фото Man + River

На борту деревянного обломка все еще находились посуда, телефон, таблички и бутылка лака для ногтей.

11. Нацистские корабли с боезапасом

Об этой истории мы уже писали раньше. Из-за рекордного спада воды в европейской реке Дунай в Сербии было обнаружено более 20 затонувших нацистских судов.



Нацистский корабль / Скриншот с видео

Германия затопила корабли в 1944 году во избежание их попадания в руки врага во время отступления, но они все еще нагружены метрическими тоннами опасных боеприпасов и взрывчатки.

10. Целая испанская деревня

На северо-западе Испании уровень реки Лимия настолько упал, что на прошлой неделе была раскопана целая забытая испанская деревня.

BBC поделилось изображением того, как выглядел римский лагерь под названием Aquis Querquennis на берегу реки Лимия, прежде чем его накрыла вода.



Поселение в Лимии / Фото BBC

9. Древние буддистские статуи

Китай тоже не избежал серьезной засухи, и река Янцзы серьезно осмелела. На этой неделе CNN сообщило, что река настолько высохла, что обнаружила небольшой каменный остров с тремя статуями Будды, которым, как считают исследователи, не менее 600 лет.



Древние буддистские статуи / Фото Sky News

Интересно Убить динозавров могли сразу два метеорита: у африканских берегов нашли древний кратер

8. Бомба времен Второй мировой

В Италии река По настолько упала, что обнаружила не сдетонировавшую бомбу времен Второй мировой войны. В начале августа CNN сообщила, что тысячи местных жителей были эвакуированы, пока чиновники вынули предохранитель и убрали территорию.

7. Испанский Стоунхендж

Во второй раз с 2019 года древнее каменное образование в Испании стало доступно публике из-за рекордной засухи. Место, называемое Дольменом Гвадалпераля, содержит около 150 гранитных камней покрытых круглыми узорами.



Испанский Стоунхендж

Ars Technica сообщила, что были найдены и другие артефакты, а место, скорее всего, построено между 2000 и 3000 годами до нашей эры.

6. Еще одно целое село

Остатки валлийской деревни под названием Лланвдин не были видны с 1970-х годов, но ранее в августе CNN сообщал, что теперь весь поселок можно увидеть на сухих берегах водохранилища озера Вирнви.

Город был наводнен в 1800-х годах во время строительства.



Руины древней валлийской деревни / Фото CNN

5. Инфраструктура древнего рифма

Засуха в Италии обнаружила развалины древнего моста через реку Тибр, который, как сообщается, был построен римским императором Нероном около 50 года нашей эры.

Несмотря на то, что в предыдущие годы были видны меньшие части руин, в июне агентство Reuters сообщило, что мост наиболее заметен за всю историю.

4. "Голодные" камни

Поскольку водоемы пересыхают на нашей планете не в первый раз, раньше европейцы имели привычку обозначать критические уровни пересыхания так называемыми "голодными" плитами. На этих камнях были указаны довольно жуткие послания, свидетельствовавшие о возможных будущих проблемах.



"Голодный" камень в Чехии / Фото Creative Commons

На одном из таких камней было написано "Когда вы увидите меня, плачьте". Он расположен в Чехии и извещал голод из-за страшной засухи.

3. Целый древний остров

В Ирландии засуха обнаружила рукотворный остров под названием Кранног у озера Лох-Нэй. В июле газета New York Post сообщила, что средневековое жилье было построено на болоте, и оно подошло бы для любого местного королевского особы того времени.

2. Тропа динозавров

В Техасе следы динозавров в возрасте 113 миллионов лет были обнаружены в парке штата Долина динозавров, сообщило CNN. Тропинки обычно перекрывает местная река.



Тропинка динозавров / Фото Dinosaur Valley State Park

Представитель парка сообщил, что следы, скорее всего, принадлежат динозавру Acrocanthosaurus, весившему почти семь тонн.

Читайте на сайте В высыхающем озере Мид нашли уже пятые человеческие останки и корабль времен Второй мировой

1. Мертвые тела в озере Мид

Вышеупомянутое озеро Мид удивило количество найденных мертвых тел. Некоторые тела, как считается, принадлежат жертвам потопления, другие являются явно доказательствами прошлых убийств — поскольку останки, найденные в бочке.

Newsweek сообщил, что по официальным оценкам в озере Мид до сих пор похоронены или спрятаны сотни тел, поэтому мы еще не раз услышим о новых жутких находках.