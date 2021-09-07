В рамках исследования ученые работали с 40 добровольцами. Их попросили поиграть с роботом-гуманоидом в видеоигру, в которой игрок должен выбирать траекторию машины. Между раундами игроки должны были смотреть в глаза роботу, который иногда смотрел на них, а иногда отводил взгляд.

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Что показало исследование

Взгляд – чрезвычайно важный социальный сигнал, который мы используем ежедневно при взаимодействии с другими людьми. Вопрос в том, запустит ли взгляд робота те же механизмы в человеческом мозге, которые запускаются при зрительном контакте с другим человеком,

– объяснили авторы.

Каждый раз ученые собирали данные о нервной активности с помощью электроэнцефалографии.

После анализа стало понятно: человеческий мозг обрабатывает взгляд робота как социальный сигнал, влияя на принимаемые решения, стратегию поведения, реакции.

Ощущение социального взаимодействия существенно замедляло человеческие реакции и способность принимать решения.

В перспективе полученные данные помогут лучше понимать необходимость применения роботов в тех или иных сферах. Понимая, где будет целесообразной иллюзия социального взаимодействия, а где она, наоборот, нежелательна, врачи смогут найти новые способы помощи тем людям, которые в ней нуждаются. Ведь если для нашего мозга нет разницы между взаимодействием с роботом и человеком, то для отдельных случаев нехватки такого взаимодействия и невозможности по тем или иным причинам ее найти, такие пациенты смогут получать помощь от робота.

Напомним, недавно компания Boston Dynamics показала эффектное видео, на котором ее работы преодолевают полосу препятствий. В ролике двое роботов бегают, прыгают с пола на высокую платформу, перепрыгивают через балки, используя свои "руки", проходят по наклонной поверхности и по узкой балке на высоте и даже делают сальто.