Как взаимодействие галактик влияет на образование новых звезд: исследование

Созерцая в телескоп ночное небо, можно отыскать галактики, которые взаимодействуют друг с другом. Например, объект М51 представляет собой две галактики, находящиеся во взаимодействии.

Также можно отыскать не "банальное" взаимодействие, а галактики в процессе слияния или даже столкнувшиеся. Именно последний вариант развития событий ждет и нас, ведь Млечный Путь в будущем столкнется с галактикой Андромеды. В то же время слияние галактик – это важный путь в их эволюции и образовании новых звезд.

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Галактики, находящиеся во взаимодействии / Фото Wikipedia

Взаимодействие галактик и их эволюция

Для своего исследования ученые использовали беспрецедентно большое количество пар галактик, находящихся во взаимодействии. Всего астрономы исследовали 413 парных (также встречались системы галактик с большим количеством объектов взаимодействия) систем. Данные получили благодаря работе легендарного космического телескопа "Хаббл". Возраст объектов превышал 7 миллиардов лет.

Исследования и наблюдения показали, что, например, слияние или взаимодействие двух галактик не только позволяет образоваться одному значительно большему объекту. Такой процесс вызывает повышение скорости звездообразования на 40 – 65 процентов. Интересно, что в ядрах таких галактик (где как правило расположена сверхмассивная черная дыра) не заметили роста процесса звездообразования.

Подобные исследования позволяют ученым взглянуть на прошлое галактик и сравнить данные с более молодыми или старыми галактиками. Это же позволяет нам лучше понять эволюцию объектов Вселенной.