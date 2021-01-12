Кабинет министров Украины объявил о запуске в 2021 году национальной платформы электронной демократии "ВзаемоДия". Платформа будет содержать различные инструменты, сервисы и возможности привлечения граждан к процессу принятия решений и получения информации.

В Кабмине отметили, что первые функции на платформе будут доступны для пользователей уже весной 2021 года. На полную же платформа должна заработать в 2023 году, сообщает 24 канал.

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Мы бы хотели создать такую ​​цифровую страну, в которой не было бы барьеров в общении между гражданами страны и представителями органов государственной власти. Мы бы хотели, чтобы этот диалог был гибким и прозрачным. Наша цель, чтобы государство услышало каждого. Для этого мы анонсируем запуск в этом году национальной платформы е-демократии "ВзаемоДия",

– отметила заместитель министра цифровой трансформации Украины Людмила Рабчинская на брифинге.

Какого функционала следует ожидать

Рабчинская добавила, что в течение 2021-2023 годов на платформе появятся следующие функции:

электронные обращения и электронные запросы;

электронные консультации по проекту нормативных актов;

электронные петиции;

электронные конкурсы по отбору проектов на госфинансирование;

электронное голосование за членов общественных советов в органах госвласти;

электронная экспертиза деятельности органов госвласти;

электронный общественный бюджет;

доступ к правительственной информации.

По словам государственного секретаря Кабинета министров Александра Яремы, платформа "ВзаемоДия" станет одним из основных элементов реализации национальной стратегии "Содействия развитию гражданского общества".

Стоит отметить, что платформа разрабатывается как часть уже действующей инициативы партнерства "Открытое правительство".