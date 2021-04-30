Роботизированная тележка по уничтожению сорняков содержит на борту камеры высокого разрешения и блок интеллектуальной обработки изображения с камер. При распознавании сорняков на поле в дело вступают восемь лазеров, каждый из которых имеет мощность 150 Вт.

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Как работает роботизированный обжигальщик сорняков

Лазеры выжигают сорняки в точке роста и не дают им разрастись, что не уничтожит их полностью, но замедлит разрастание.

Традиционными методами уничтожения сорняков до сих пор остаются прополка и обработка сильными гербицидами. Это время, труд и расходы на дорогу химию, не говоря о нанесении вреда окружающей среде.

Как работает робот-пропольщик: смотрите видео

Важный момент. Лазерная прополка не решает вопрос с сорняками кардинально, в отличие от обработки гербицидами, но с точки зрения экологии – это очень и очень хорошее решение.

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Эффективность роботизированного пропольщика

Автономный робот по уничтожению сорняков за сутки может обработать от 6 до 8 гектаров насаждений. Вес агрегата составляет 4300 кг. Для глобальной навигации устройство использует GPS.

Разработчик утверждает, что запасы роботов на 2021 годраспроданы и уже начат прием заказов на 2022. Создатели робота отмечают, что фермерам очень понравилось это решение.