К таким выводам исследователи пришли с помощью спутниковых данных. Кроме того, они заметили сбои в работе связи и показаниях GPS. Эта проблема глубоко не изучена, но последствия могут оказаться серьезными – вплоть до глобальных климатических изменений.

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Что известно о проблеме

Влияние высоковольтных линий передачи электричества от источников генерации к потребителям изучали во многих странах мира. Серьезных замечаний к технологии никто не выдвигал, хотя были теории о влиянии сетей на частоту и интенсивность гроз. В основном исследования касались влияния сильных электромагнитных полей на здоровье человека. Человечество сформировало санитарные нормы, и проблема, казалось бы, исчезла.

Однако с бурным развитием китайской экономики ситуация несколько изменилась. Сегодня лишь одна эта страна превзошла в энергетике все передовые страны одновременно. Однако проблема не только в этом. Китай в энергетике пошел своим путем.

Расстояния от источников генерации до потребителей в Китае, как правило, огромны – электростанции, которые производят энергию, находятся далеко от городов.

Чтобы снизить потери электричества при транспортировке, решили поднять планку на невероятную высоту.

В частности, в Китае строились сети распределения с напряжением 800 кВ, а новые линии передают 1 100 кВ.

В США, для сравнения, высоковольтные линии электропередач рассчитаны на максимальное напряжение 500 кВ.

Сочетание протяженности линий в тысячи километров и высочайшего напряжения создает в Китае электромагнитные поля планетарного масштаба.

В результате взаимодействия с ионосферой полей высоковольтных линий электропередач в Китае происходит стекание заряженных космических частиц на Землю. В частности, ученые предполагают, что такое стекание частиц происходит по кривым электромагнитным линиям в Тихий океан. Также наблюдаются явления, которые указывают на изменение плотности заряженных частиц над территорией Китая. Это проявляется в данных спутниковых наблюдений и в работе систем связи.

Теперь ученые призывают к изучению явлений и их возможному влиянию на климат планеты. А Китай, судя по всему, не собирается на этом останавливаться и продолжит строительство высоковольтных распределительных сетей.