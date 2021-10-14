Вышло первое крупное обновление Windows 11: владельцы процессоров AMD Ryzen будут не в восторге

Компания Microsoft во вторник, 12 октября выпустила первое кумулятивное обновление для новой операционной системы Windows 11. По сообщению портала TechPowerUp, это обновление лишь ухудшило ситуацию с высокими задержками в работе кэш-памяти 3-го уровня у процессоров AMD Ryzen, о которых сообщалось несколько дней назад.

Вскоре после релиза операционной системы Windows 11 компании AMD и Microsoft обнаружили, что новая ОС плохо оптимизирована под процессоры AMD Ryzen. Она до трех раз увеличивает задержку в работе кэш-памяти 3-го уровня, а новый планировщик ОС неправильно управляет работой механизма Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) и не перенаправляет потоки на самые быстрые ядра процессора для достижения максимальной производительности. Все это приводит к снижению производительности как в рабочих, так и игровых приложениях, вплоть до 15%.

Интересно Обновляться до Windows 11 или нет: операционка вызвала неоднозначную оценку экспертов

Портал TechPowerUp сообщает, что у имеющегося в редакции Ryzen 7 2700X с типичной задержкой кэш-памяти L3 в 10 нс при переходе на Windows 11 задержка в работе L3-кэша увеличилось до 17 нс.

После установки кумулятивного обновления для Windows 11, которое Microsoft выпустила 12 октября, задержка увеличилась почти вдвое – до 31,9 нс.

13 октября AMD сообщила, что патч, исправляющий ошибки в работе CPPC2, выйдет 21 октября . Однако некоторые пользователи могут получить его раньше. Детали не приводятся, но, судя по всему, под этими пользователями компания имеет в виду своих корпоративных клиентов.

. Однако некоторые пользователи могут получить его раньше. Детали не приводятся, но, судя по всему, под этими пользователями компания имеет в виду своих корпоративных клиентов. Обновление, которое решит проблему с задержкой L3-кэша процессоров Ryzen, станет доступным через функцию "Обновление Windows" 19 октября.

Почему AMD заинтересована в быстром решении проблемы

Ранее речь шла о том, что AMD вместе с Microsoft разрабатывают обновления, которые должны решить проблемы медленной кэш-памяти 3-го уровня у процессоров Ryzen в среде Windows 11, а также наладить работу механизма CPPC2.

Если слухи о близком анонсе процессоров Intel Core 12-го поколения в конце октября верны, то AMD остается совсем немного времени, чтобы исправить указанные проблемы.

Обозревателям придется использовать операционную систему Windows 11 для тестирования процессоров Alder Lake, поскольку новая ОС оптимизирована для работы с гибридной архитектурой новых чипов Intel.

В этом случае на Windows 11 также будут проводиться повторные сравнительные тесты процессоров AMD Ryzen, что может сказаться на объективности их результатов. AMD необходимо как можно скорее предоставить обозревателям необходимые обновления.