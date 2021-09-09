Вышла последняя тестовая версия Android 12, а с ней стали известны первые подробности следующей

Google завершает подготовку обновления Android, которое выйдет через несколько недель. Точная дата еще не известна, но уже появились намеки на следующую версию ОС. Такого компания не делала со времен выпуска восьмой версии.

Это уже пятая тестовая версия операционной системы для устройств Pixel. Она имеет статус предрелизной – release candidate. Попробовать новую ОС можно зарегистрировавшись в программе тестирования Android Beta. Однако стоит помнить, что такие бетаверсии обычно имеют много ошибок и багов.

Интересно Mercedes представил систему управления автомобилем силой мысли

Что после Android 12

Если вы уже участвуете в тестировании, смартфон отправит вам уведомление о возможности обновления.

Также можно проверить наличие обновлений в настройках устройства раздел "Система" – "Обновление системы".

Размер файла загрузки зависит от того, какой смартфон у пользователя.

Тем временем в коде обновления нашли упоминания следующей версии ОС. И это будет не Android 13 под кодовым именем Tiramisu, как можно было бы подумать, а Android 12.1. В 2017 году компания Google выпустила Android 8 Oreo, а несколько позже 8.1. Это была промежуточная версия операционной системы с некоторыми дополнениями. Похоже, на этот раз решили сделать так же.

Свидетельство об этом обнаружили в коде разработчики ресурса XDA Developers. Дело в том, что почти каждый раз за 13 лет истории Android, уровень API (набора инструментов для сторонних программ) растет вместе с ростом версии ОС. Так, Android 12 API 31, а Android 13, как уже известно, будет иметь API 33. Вместе с тем в файлах текущей версии нашли упоминание, что API 32 получит неизвестная версия sc-v2.

Что же такое "sc"? Каждой своей операционной системе Google присваивает оригинальное имя – название каких-то сладостей. Android 12 получил название Snow Cone – фруктовый лед в рожке. Соответственно, v2 означает, что Snow Cone получит версию 2.

Никаких данных о дате вероятного выпуска версии 12.1, разумеется, нет.