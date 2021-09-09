Это уже пятая тестовая версия операционной системы для устройств Pixel. Она имеет статус предрелизной – release candidate. Попробовать новую ОС можно зарегистрировавшись в программе тестирования Android Beta. Однако стоит помнить, что такие бетаверсии обычно имеют много ошибок и багов.

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Что после Android 12

Если вы уже участвуете в тестировании, смартфон отправит вам уведомление о возможности обновления.

Также можно проверить наличие обновлений в настройках устройства раздел "Система" – "Обновление системы".

Размер файла загрузки зависит от того, какой смартфон у пользователя.

Тем временем в коде обновления нашли упоминания следующей версии ОС. И это будет не Android 13 под кодовым именем Tiramisu, как можно было бы подумать, а Android 12.1. В 2017 году компания Google выпустила Android 8 Oreo, а несколько позже 8.1. Это была промежуточная версия операционной системы с некоторыми дополнениями. Похоже, на этот раз решили сделать так же.

Свидетельство об этом обнаружили в коде разработчики ресурса XDA Developers. Дело в том, что почти каждый раз за 13 лет истории Android, уровень API (набора инструментов для сторонних программ) растет вместе с ростом версии ОС. Так, Android 12 API 31, а Android 13, как уже известно, будет иметь API 33. Вместе с тем в файлах текущей версии нашли упоминание, что API 32 получит неизвестная версия sc-v2.

Что же такое "sc"? Каждой своей операционной системе Google присваивает оригинальное имя – название каких-то сладостей. Android 12 получил название Snow Cone – фруктовый лед в рожке. Соответственно, v2 означает, что Snow Cone получит версию 2.

Никаких данных о дате вероятного выпуска версии 12.1, разумеется, нет.