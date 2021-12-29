Вышла MIUI 13: что нового в оболочке Xiaomi, кто получил ее первым и график распространения

28 декабря Xiaomi провела презентацию, на которой показала новые смартфоны, часы, аналог Chromecast и т.д. Об устройствах мы расскажем позже, а теперь говорим о самом ожидаемом – оболочке MIUI 13.

С сегодняшнего дня установить бета-версию MIUI 13 можно на смартфоны Mi Mi 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5g, Redmi K40 Pro и Redmi K40. В январе этим и некоторым другим устройствам станет доступна стабильная сборка этого апдейта.

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Что нового в MIUI 13

Новый шрифт системы MiSans с оптимизацией под разные размеры.

Обновленный домашний экран, иконки, обои, Центр управления, виджеты и анимации.

Возможность увеличения оперативной памяти за счет выделения места в накопителе.

Использование мотивов дизайна Material разработанной компанией Google.

Технология Focus Computing 2.0 выделяет дополнительные ресурсы часто используемым приложениям.

Технология MIUI Family для управления разными продуктами экосистемы Xiaomi.

Технология Mi Magic Center для передачи контента с одного устройства Xiaomi на другое (например, со смартфона на телевизор).

Лучшая плавность и более высокая скорость работы интерфейса.

Оптимизация энергопотребления.

Версия MIUI 13 для планшетов с адаптацией системного интерфейса и приложений под большие экраны.

Виджеты в новой MIUI 13 / Фото Xiaomi

Когда MIUI 13 доберется на другие смартфоны

Следующая информация поступает не из официальных источников. Ее опубликовали в сети инсайдеры. Однако, судя по тому, что они правильно назвали смартфоны, которые получили оболочку первыми, эта информация может оказаться правдивой.

MIUI 13 будет сначала установлена на флагманские смартфоны линейки Xiaomi 12, а затем начнет выпускаться "волнами" – сначала для свежих флагманских устройств, а затем и для аппаратов прошлых лет.

Первая волна (январь и февраль):

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi CIVI

Mi 10S

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed Edition

Redmi K30S Ultra

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Poco F2 Pro

Poco F3

Poco F3 GT

Poco X3 Pro

Poco X3 GT

Вторая волна (март, апрель и май):

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10i

Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (Китай)

Redmi Note 10 5G (глобальная версия)

Redmi Note 10T (Индия)

Redmi Note 10T (Россия)

Redmi Note 11 (Китай)

Redmi Note 11T (Индия)

Redmi Note 11 JE (Япония)

Redmi Note 11 Pro (Китай)

Redmi Note 11 Pro+ (Китай)

Poco M4 Pro 5G

Poco X2

Третья волна (май и позже):

Redmi K30 Ultra

Redmi K20

Redmi K20 (Индия)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (Индия)

Redmi K20 Pro Premium Edition

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC 9

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (Индия)

Redmi Note 9 Pro (глобальная версия)

Redmi Note 9 Pro 5G (Китай)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10 JE (Япония)

Redmi Note 10 Lite (Индия)

Redmi Note 10 Pro (Индия)

Redmi Note 10 Pro Max (Индия)

Redmi Note 10 Pro (глобальная версия)

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (Индия)

Redmi 9 Activ (Индия)

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Poco X3 (Индия)

Poco X3 NFC

Poco M3

Poco M2 Pro

Poco M3 Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Reloaded

Poco C3

Poco C31

Xiaomi Mix Fold

Большинство моделей получат MIUI 13 на базе Android 12, однако некоторые останутся на Android 11 – по всей видимости, старые модели, железо которых уже не позволяет поддерживать стабильную работу новой ОС. Кроме того, сроки выхода MIUI 13 будут зависеть и от страны.