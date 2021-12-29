С сегодняшнего дня установить бета-версию MIUI 13 можно на смартфоны Mi Mi 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5g, Redmi K40 Pro и Redmi K40. В январе этим и некоторым другим устройствам станет доступна стабильная сборка этого апдейта.
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Что нового в MIUI 13
- Новый шрифт системы MiSans с оптимизацией под разные размеры.
- Обновленный домашний экран, иконки, обои, Центр управления, виджеты и анимации.
- Возможность увеличения оперативной памяти за счет выделения места в накопителе.
- Использование мотивов дизайна Material разработанной компанией Google.
- Технология Focus Computing 2.0 выделяет дополнительные ресурсы часто используемым приложениям.
- Технология MIUI Family для управления разными продуктами экосистемы Xiaomi.
- Технология Mi Magic Center для передачи контента с одного устройства Xiaomi на другое (например, со смартфона на телевизор).
- Лучшая плавность и более высокая скорость работы интерфейса.
- Оптимизация энергопотребления.
- Версия MIUI 13 для планшетов с адаптацией системного интерфейса и приложений под большие экраны.
Виджеты в новой MIUI 13 / Фото Xiaomi
Когда MIUI 13 доберется на другие смартфоны
Следующая информация поступает не из официальных источников. Ее опубликовали в сети инсайдеры. Однако, судя по тому, что они правильно назвали смартфоны, которые получили оболочку первыми, эта информация может оказаться правдивой.
MIUI 13 будет сначала установлена на флагманские смартфоны линейки Xiaomi 12, а затем начнет выпускаться "волнами" – сначала для свежих флагманских устройств, а затем и для аппаратов прошлых лет.
Первая волна (январь и февраль):
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Xiaomi CIVI
- Mi 10S
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 11X
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Speed Edition
- Redmi K30S Ultra
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Poco F2 Pro
- Poco F3
- Poco F3 GT
- Poco X3 Pro
- Poco X3 GT
Вторая волна (март, апрель и май):
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 (Китай)
- Redmi Note 10 5G (глобальная версия)
- Redmi Note 10T (Индия)
- Redmi Note 10T (Россия)
- Redmi Note 11 (Китай)
- Redmi Note 11T (Индия)
- Redmi Note 11 JE (Япония)
- Redmi Note 11 Pro (Китай)
- Redmi Note 11 Pro+ (Китай)
- Poco M4 Pro 5G
- Poco X2
Третья волна (май и позже):
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K20
- Redmi K20 (Индия)
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro (Индия)
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi CC 9
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T 5G
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro (Индия)
- Redmi Note 9 Pro (глобальная версия)
- Redmi Note 9 Pro 5G (Китай)
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 10 JE (Япония)
- Redmi Note 10 Lite (Индия)
- Redmi Note 10 Pro (Индия)
- Redmi Note 10 Pro Max (Индия)
- Redmi Note 10 Pro (глобальная версия)
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9i
- Redmi 9A Sport
- Redmi 9i Sport
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9 (Индия)
- Redmi 9 Activ (Индия)
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9T
- Redmi 9 Power
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- Poco X3 (Индия)
- Poco X3 NFC
- Poco M3
- Poco M2 Pro
- Poco M3 Pro 5G
- Poco M2
- Poco M2 Reloaded
- Poco C3
- Poco C31
- Xiaomi Mix Fold