Вышел Android 12, но новая ОС пока недоступна даже на смартфонах Pixel
5 октября 2021 , 21:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Google официально выпустила Android 12. Новая ОС исправляет 162 уязвимости. Однако пока ее нельзя испытать даже на смартфонах Pixel.
Текущая версия ОС – это Android Open Source Project. То есть версия программного обеспечения для разработчиков.
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Android 12: когда ждать на смартфонах
Обычно компания запускает обновление до следующей версии Android вместе с Open Source Project. Однако на этот раз, судя по всему, решили подождать до выхода Pixel 6 и Pixel 6 Pro. По прогнозам, смартфоны выйдут ближе к концу октября. Вероятно, новая 12 версия станет доступна для пользователей вместе ними.
- Традиционно, первыми новую ОС получат модели Pixel – новые и старые.
- Что касается других компаний, то каждая из них объявляет об обновлении отдельно, когда их вариации ОС с фирменными оболочками будут готовы и протестированы.
- Первой после Google, согласно официальному объявлению, будет компания Realme. Она анонсировала выход своей оболочки Realme UI 3.0, основанной на Android 12 уже на 13 октября.
В примечаниях к Android 12 компания Google определяет 162 уязвимости безопасности в ряде компонентов:
- Android TV – 2;
- Android runtime – 4;
- Android Framework – 70;
- Library – 2;
- Media Framework – 21;
- System – 63.