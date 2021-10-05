Вышел Android 12, но новая ОС пока недоступна даже на смартфонах Pixel

Google официально выпустила Android 12. Новая ОС исправляет 162 уязвимости. Однако пока ее нельзя испытать даже на смартфонах Pixel.

Текущая версия ОС – это Android Open Source Project. То есть версия программного обеспечения для разработчиков.

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Android 12: когда ждать на смартфонах

Обычно компания запускает обновление до следующей версии Android вместе с Open Source Project. Однако на этот раз, судя по всему, решили подождать до выхода Pixel 6 и Pixel 6 Pro. По прогнозам, смартфоны выйдут ближе к концу октября. Вероятно, новая 12 версия станет доступна для пользователей вместе ними.

Традиционно, первыми новую ОС получат модели Pixel – новые и старые.

Что касается других компаний, то каждая из них объявляет об обновлении отдельно, когда их вариации ОС с фирменными оболочками будут готовы и протестированы.

Первой после Google, согласно официальному объявлению, будет компания Realme. Она анонсировала выход своей оболочки Realme UI 3.0, основанной на Android 12 уже на 13 октября.

В примечаниях к Android 12 компания Google определяет 162 уязвимости безопасности в ряде компонентов:

Android TV – 2;

Android runtime – 4;

Android Framework – 70;

Library – 2;

Media Framework – 21;

System – 63.