Текущая версия ОС – это Android Open Source Project. То есть версия программного обеспечения для разработчиков.

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Android 12: когда ждать на смартфонах

Обычно компания запускает обновление до следующей версии Android вместе с Open Source Project. Однако на этот раз, судя по всему, решили подождать до выхода Pixel 6 и Pixel 6 Pro. По прогнозам, смартфоны выйдут ближе к концу октября. Вероятно, новая 12 версия станет доступна для пользователей вместе ними.

  • Традиционно, первыми новую ОС получат модели Pixel – новые и старые.
  • Что касается других компаний, то каждая из них объявляет об обновлении отдельно, когда их вариации ОС с фирменными оболочками будут готовы и протестированы.
  • Первой после Google, согласно официальному объявлению, будет компания Realme. Она анонсировала выход своей оболочки Realme UI 3.0, основанной на Android 12 уже на 13 октября.

В примечаниях к Android 12 компания Google определяет 162 уязвимости безопасности в ряде компонентов:

  • Android TV – 2;
  • Android runtime – 4;
  • Android Framework – 70;
  • Library – 2;
  • Media Framework – 21;
  • System – 63.