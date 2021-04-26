Как прошел третий полет вертолета Ingenuity
Полет состоялся 25 апреля и был значительно сложнее, чем два предыдущих, которые состоялись 19 апреля и 22 апреля соответственно.
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Во время своего исторического 39-секундного дебютного "прыжка" – первого управляемого полета – вертолет за пределами Земли Ingenuity поднимался и опускался стационарно на высоту всего 3 метра. Во время второго полета он достиг высоты в 5 метров, он длился уже 52 секунды, причем аппарат перемещался из стороны в сторону в общей сложности на 4 метра.
Для третьего полета в NASA выбрали ту же высоту, но увеличили максимальную скорость полета с 0,5 метра в секунду до 2 метров в секунду, чтобы отправить аппарат на 50 метров на север и вернуть его на посадку на Поле братьев Райт. Общее время полета длилось около 80 секунд, а общее расстояние составило 100 метров.
Третий полет Ingenuity зафиксирован марсоходом Perseverance: смотрите видео
Первые цветные фото Марса с воздуха
Перед третьим полетом JPL опубликовал два первых цветных изображения марсианской поверхности, сделанные аппаратом Ingenuity с воздуха во время второго полета. В отличие от нижней навигационной камеры, разрешение этих снимков намного выше. На них, кроме собственно марсианской поверхности, видны следы марсохода Perseverance.
Фото Марса, сделанные с аппарата Ingenuity / Фото NASA
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Кратко о пути Ingenuity к первому полету
Ровер Perseverance ("Настойчивость") размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля – тогда вертолет массой 1,8 кг еще был прочно закреплен на дне марсохода в сложенном состоянии.
После сброса кожуха ровер развернул Ingunuity, довел заряд батарей вертолета до 100%, выгрузил его на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолета, который питается от солнечных батарей.