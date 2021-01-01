Выпустили 25,3-дюймовый монитор на основе электронных чернил
Экраны с электронными чернилами (E Ink) наиболее известны в использовании электронных книг. Хотя в последние годы такие панели все активнее используются и в других девайсах. Сейчас компания Dasung выпустила монитор с экраном E Ink.
Это полноценный дисплей с диагональю 25,3 дюйма. Его название – Dasung Paperlike 253. Аналога такого монитора на рынке мы еще не видели.
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Напомним, компания Dasung, которая специализируется на устройствах с электронной бумагой.
Что еще интересного
Paperlike 253 оснащен панелью E Ink диагональю 25,3 дюйма с разрешением 3200 х 1800 пикселей. То есть плотность пикселей здесь составляет 145 на дюйм.
Монитор Dasung Paperlike 253: видео
Дисплей способен отображать 16 оттенков серого. Правда, на какую аудиторию рассчитаны такие характеристики – пока не очень понятно.
Цена
Продажи монитора стартуют в 2021 году. Точная стоимость пока не озвучена. Впрочем, если вспомнить, что 13-дюймовый монитор этого производителя оценили в 1 000 долларов, то новинка будет стоить очень дорого.
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