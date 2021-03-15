Многочисленные утечки инсайдеров сообщали, что эти AirPods 3 должны официально презентовать в конце марта. Однако, продажи действующих моделей начали падать, так что выход AirPods 3 будет отложен.

Массовое производство AirPods 3 начнется лишь в третьем квартале 2021 года. По крайней мере такие данные предоставляет известный аналитик Минг-Чи Куо. Он хорошо известен своими точными прогнозами о технике Apple.

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Почему выпуск откладывают

Как говорит аналитик, причина в снижении популярности моделей наушников Apple, которые уже есть на рынке. В частности, поставки AirPods с первого по третий квартал 2021 года сократятся примерно на 25%.

Куо объясняет сокращение поставок AirPods усилением конкуренции. На рынке уже очень много недорогих беспроводных наушников. Поэтому чтобы улучшить продажу AirPods, производителю придется добавлять инновации.

Если массовое производство стартует только в третьем квартале, то в продажу AirPods 3 поступят только осенью.

Напомним, ранее сообщалось, что AirPods 3 презентуют 23 марта во время весенней презентации Apple. Правда, дата этой презентации пока тоже не имеет официального подтверждения.