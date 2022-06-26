Изюминкой аппарата безусловно стал сверхмощный аккумулятор на 21 000 мА*ч . Такая батарея позволяет смартфону продержаться 2252 часа в режиме ожидания с SIM-картой, 123 часа при воспроизведении музыки и 36 часов при просмотре видео (по крайней мере, так утверждает производитель).

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Также Oukitel WP19 получил функцию быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что позволяет тратить менее 3 часов на заряд огромной батареи от 0 до 80%.

Оптика

Среди прочего смартфон оборудован основной камерой Samsung на 64 Мп, камерой ночного видения Sony на 20 Мп и передней камерой разрешением на 16 Мп. Oukitel WP19 позволит делать снимки в разных сценариях, в любое время и в любом месте.

Гаджет получил 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2460х1080 точек, соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12. Он получил MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти.

Аппарат сертифицирован по следующим стандартам:

IP68,

IP69K,

MIL-STD-810H.

Oukitel WP19 также оснащен NFC, слотами для двух SIM-карт и системой глобальной навигации.

Рынок мобильных устройств и планшетов не часто радует оригинальными гаджетами. Однако иногда получается действительно интересное устройство, которое может удивить и зачастую это случается именно в Китае. Так, в поднебесной анонсировали откровенно необычный смартфон с физической клавиатурой, внешне напоминающий старую добрую "трубку".

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Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки. К тому же здесь есть сенсорный экран. А еще устройство может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Фото необычного смартфона и более подробной информации об устройстве под названием Duoqin F22 Pro ищите в нашем материале.