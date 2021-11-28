Вымирание мамонтов отозвалось катастрофами во всем мире: исследование

Тысячи лет назад Землю населяло гораздо больше видов травоядных животных. Самыми известными из них, бесспорно, были мамонты. Но они были не единственными, кто не смог пережить период становления человеческих цивилизаций. Это привело к катастрофам.

Гигантские бизоны, шерстистые носороги, мамонты и еще много травоядных видов вымерли в промежутке примерно 50 – 6 тысяч лет назад. Причин вымирания мы точно не знаем. Интересно, что существуют диаметрально противоположные точки зрения: одни ученые утверждают, что во всем виноват человек, а другие исследователи настаивают, что причиной вымирания стали изменения климата, а не наши предки. Как бы там ни было, но мегафауна вымерла, что, вероятно, стало причиной резкого повышения интенсивности пожаров.

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Наскальный рисунок эпохи верхнего палеолита / Фото ThoughtCo

Вымирание мамонтов и глобальные пожары

В промежутке 50 – 6 тысяч лет назад вымерло огромное количество травоядных животных:

Южная Америка потеряла около 83% видов.

Северная Америка потеряла 68% видов.

В Австралии вымерли 44% травоядных животных.

Африку вымирание задело меньше всего-22% травоядных видов вымерли.

Данные по Европе и Азии – отсутствуют.

Это удалось узнать благодаря исследованию ученых из Йельского университета, США, в сотрудничестве с Музеем естественной науки штата Юта. Ученые провели учет вымерших животных и датировку. После этого был произведен забор образцов древесного угля на 410 участках.

Образцы угля "показали", что интенсивность и масштабы пожаров значительно возросли после вымирания травоядных животных. Больше всего катастрофы затронули, конечно, Южную и Северную Америки, которые потеряли наибольшее количество видов. А вот в Австралии и, особенно, Африке почти ничего не изменилось, ведь там вымерло значительно меньше травоядных.

Вымирание приводило к цепочке событий: от вымирания плотоядных животных, потерявших свою добычу, и до исчезновения определенных видов растений. Пожары же приобретали большие масштабы и интенсивность из-за большого скопления сухой травы, которая теперь не поглощалась травоядными животными.