Гигантские бизоны, шерстистые носороги, мамонты и еще много травоядных видов вымерли в промежутке примерно 50 – 6 тысяч лет назад. Причин вымирания мы точно не знаем. Интересно, что существуют диаметрально противоположные точки зрения: одни ученые утверждают, что во всем виноват человек, а другие исследователи настаивают, что причиной вымирания стали изменения климата, а не наши предки. Как бы там ни было, но мегафауна вымерла, что, вероятно, стало причиной резкого повышения интенсивности пожаров.
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Наскальный рисунок эпохи верхнего палеолита / Фото ThoughtCo
Вымирание мамонтов и глобальные пожары
В промежутке 50 – 6 тысяч лет назад вымерло огромное количество травоядных животных:
- Южная Америка потеряла около 83% видов.
- Северная Америка потеряла 68% видов.
- В Австралии вымерли 44% травоядных животных.
- Африку вымирание задело меньше всего-22% травоядных видов вымерли.
- Данные по Европе и Азии – отсутствуют.
Это удалось узнать благодаря исследованию ученых из Йельского университета, США, в сотрудничестве с Музеем естественной науки штата Юта. Ученые провели учет вымерших животных и датировку. После этого был произведен забор образцов древесного угля на 410 участках.
Образцы угля "показали", что интенсивность и масштабы пожаров значительно возросли после вымирания травоядных животных. Больше всего катастрофы затронули, конечно, Южную и Северную Америки, которые потеряли наибольшее количество видов. А вот в Австралии и, особенно, Африке почти ничего не изменилось, ведь там вымерло значительно меньше травоядных.
Вымирание приводило к цепочке событий: от вымирания плотоядных животных, потерявших свою добычу, и до исчезновения определенных видов растений. Пожары же приобретали большие масштабы и интенсивность из-за большого скопления сухой травы, которая теперь не поглощалась травоядными животными.