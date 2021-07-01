Астероид ускорил вымирание динозавров, а не стал его первопричиной: исследование

Нас с детства учат, что большие и маленькие динозавры вымерли из-за падения гигантского астероида 66 миллионов лет назад. Кратер от катастрофического события расположен на полуострове Юкатан, Мексика. В новом исследовании утверждается, что гигантские ящеры начали вымирать задолго до падения космического тела.

Меловое вымирание, которое произошло 66 – 65 миллионов лет назад, стало концом эры динозавров. Гигантские ящеры очень быстро исчезли с лица Земли из-за падения астероида, который вызвал катастрофические изменения климата. Группа французских ученых утверждает, что космическое тело лишь добило "ужасных ящеров", так как процесс их вымирания начался за 10 миллионов лет до этого события.

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Многообразие динозавров​ / Фото Britannica

Исследование биоразнообразия динозавров

Многие ученые считают, что динозавры жили и процветали бы еще много миллионов лет, если бы астероид не врезался в Землю. Но такую возможность отвергают результаты исследования французских палеонтологов.

Они сравнили данные о более чем 1600 динозаврах и обнаружили, что те начали проигрывать эволюционную гонку задолго до падения астероида. Авторы научной работы использовали информацию, опираясь на известные останки ключевых семейств динозавров, которые жили на Земле в период 66 – 150 миллионов лет назад.

Ученые рассмотрели представителей следующих семейств ящеров и проследили, как менялось их биоразнообразие:

анкилозавридов;

гадрозавридов;

цератопсидов;

дромеозавридов;

троодонтидов;

тиранозавридов.

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Слева: синий – темпы образования новых видов, красный – темпы вымирания; справа: изменение биоразнообразия со временем / Фото Nature Communications

Результаты исследования

Оказалось, что динозавры находились в упадке примерно за 10 миллионов лет до катастрофы. Ученые проследили, как образовывались новые виды и вымирали старые. На графиках видно, что длительное время этот процесс шел почти равномерно.

И около 76 миллионов лет назад темпы образования новых видов снижаются. В то же время темпы вымирания видов растут. Французские исследователи объясняют это тем, что динозавры "не поспевали" за изменениями среды и вымирали. Новые виды, которые были лучше приспособлены к новым условиям, появлялись, но слишком медленно и не могли заменить тех ящеров, которые уже исчезли.

Эта информация позволяет считать, что динозавры, вероятно, в большинстве бы не дожили до наших дней.