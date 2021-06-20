Сброшенные с Олимпа: как закончилось господство динозавров

Динозавры господствовали на Земле десятки миллионов лет. Некоторые из них были маленькими в то время, как другие представители "ужасных ящеров" вырастали до гигантских размеров. Как закончилось их господство на планете?

Динозавры господствовали на Земле в течение около 165 миллионов лет. 66 миллионов лет назад произошла катастрофа, положившая конец эре динозавров, летучих ящеров птерозавров и морских рептилий. Доминирует научная теория, согласно которой в Землю попал огромный астероид, кратер от которого находится на полуострове Юкатан.

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Господство динозавров прекратилось 66 – 65,5 миллиона лет назад / Фото Daily Sabah

Теория вымирания динозавров

Астероид врезался в Землю со скоростью около 64 тысячи километра в час. После удара высвободилась энергия около 100 триллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Образовался кратер Чиксулуб, диаметром 185 километров.

Такой мощный взрыв моментально испарил тысячи кубометров породы. Любое существо, находившееся так близко к эпицентру, чтобы быть свидетелем произошедшего – было сожжено. Удар вызвал катастрофические цунами, высотой до 305 метров. Кроме того, Землю мучили землетрясения гораздо сильнее, чем человечество может почувствовать сейчас.

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Через несколько минут после удара раскаленные обломки посыпались дождем, покрывая землю смертоносным пеплом и грязью. Вокруг зоны удара земля, вероятно, была покрыта метрами щебня. Менее чем через час после удара по региону пронесся ужасный ветер, снося все, что устояло до этого.

Пепел, дым и сор в атмосфере разлетелись по планете, превратив дневной свет в постоянные сумерки, которые длились месяцами, а возможно, и годы. Температура упала, еды стало не хватать. Развалились целые экосистемы. Когда все закончилось, от 75% до 80% жизни на Земле погибло.

Ученые считают, что температура на планете снизилась более чем на 20 градусов по Цельсию на несколько миллионов лет. Некоторые виды динозавров, вероятно, смогли выживать еще довольно долго. Но и они вымерли.

Этот ужасный момент в истории Земли известен под названием Меловое вымирание.