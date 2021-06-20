Поэтому ситуация, которая для животного закончилась смертью, для современного исследователя – сокровище. Хорошо сохранившиеся останки животных, которые жили тысячи лет назад позволяют в совершенстве изучить их, узнать ежедневный рацион, узнать ранее неизвестные детали.

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Подборка вымерших животных, замерзшие останки которых нашли люди

1. Малыш шерстистого носорога, которого назвали Саша



Малыш шерстистого носорога Саша / Фото Live Science

Шерстистые носороги освоили просторы Евразии от Атлантического до Тихого океана. Вероятно, что носороги жили еще 10 тысяч лет назад. Однако они, как и большинство мегафауны плейстоцена, вымерли.

Саша, которого нашли в 2014 году на берегу сибирской реки, представляет собой хорошо сохранившиеся в вечной мерзлоте останки детеныша шерстистого мамонта. Исследователи не знают, мальчик это или девочка. Умер мамонт 33 тысячи лет назад.

Вероятно, животному было 3 – 4 года на момент гибели. Ориентируясь на размер рога, исследователи говорят, что это был уже не грудной младенец. Длина тела составляла 1,5 метра, высота – 0,8 метра.

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2. Бизон из вечной мерзлоты



Замерзший Бизон / Фото Live Science

Также известен как юкагирский зубр, которого нашли в Сибири в 2011 году.

Находка представляет собой остатки зубра степного, который, вероятно, умер от голода. Животные были предками современных зубров.

Юкагирский зубр очень хорошо сохранился. В большинстве случаев, остатки животных "доходят" до нас фрагментированными. За тысячелетия истории их уничтожает время или другие животные. Однако это животное пролежало в земле 9 300 лет и осталось практически невредимым. Внутренние органы, кожа, мозг, сухожилия и кровеносные сосуды остались целыми.

Ученые, исследовав его, смогут лучше понять, как эволюционировали и менялись зубры на протяжении тысячелетий.

3. Детеныш древних лошадей



Детеныш лошадей ледникового периода / Фото Live Science

Находка представляет собой детеныша вымершего вида диких лошадей, который называется Equus caballus lenensis.

Жеребенка нашли в кратере Батагайка в Якутии. Возраст мумии оценивают в 30 -40 тысяч лет.

Маленькому жеребцу было, по мнению ученых, около 2 месяцев. Мумия на удивление хорошо сохранилась. Даже шерсть в носу животного осталась на месте. Ученые продолжат исследовать останки, чтобы лучше понять разницу древних животных и современных лошадей, населяющих этот регион.

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4. Мумифицированный представитель семейства кошачьих



Мумифицированные останки животного / Фото Live Science

Мужчина, ища бивни мамонта в Якутии, наткнулся на еще более редкую находку – мумифицированные остатки животного, которое было либо детенышем льва пещерного, либо детенышем рыси.

Вероятно, что котенок умер из-за обвала потолка в логове. Это обеспечило консервацию остатков в условиях вечной мерзлоты.

Исследователи пока не уверены в том, какое это именно животное. И склоняются к мысли, что это древняя европейская рысь. Если это так, то котенку было до 6 месяцев на момент смерти.