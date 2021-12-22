Выявлены древние социальные связи в "колыбели человечества"

Африка – гигантский континент, который является "колыбелью человечества", ведь именно там возникли Homo sapiens. Конечно, там постоянно существовали социокультурные связи между народами.

"Колыбель человечества" удивительно плохо исследована, хотя континент и имеет поразительную, яркую и богатую историю. Это объясняется как гигантскими масштабами, так и нестабильной политической ситуацией в некоторых странах. Поэтому исследования идут медленно и со скрипом.

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Исследовавшиеся участки и находки, которые там обнаружили / Фото Nature

Подробнее о социокультурных связях в Африке

Ученые, производя многочисленные раскопки на территории Африки, обнаруживали необычные бусины, сделанные из скорлупы яиц страусов. Эти находки, как говорят авторы исследования, демонстрируют масштабное межкультурное взаимодействие на континенте 50 тысяч лет назад.

! Бусы из скорлупы яиц страуса – это один из самых древних примеров полностью изготовленных украшений (другие украшения попадают к нам фрагментированными).

Каждая отдельная группа изготовляла ожерелье самостоятельно, придавая ему свой неповторимый стиль. Поэтому эти артефакты – идеальные находки, позволяющие понять масштаб межплеменных связей и времена, когда люди еще не покорили мир. Исследователи собирали образцы доисторических аксессуаров более 10 лет, чтобы представить результаты в исследовании.

Изучив стилистику и характеристику самой скорлупы, ученые смогли многое узнать о прошлом. К примеру, оказалось, что в промежуток 50 – 33 тыщи лет назад обитатели восточной и южной Африки использовали совсем похожие бусы. Это свидетельствует о наличии социокультурной сети протяженностью около 3 тысяч километров. Этот период в истории континента характерен высоким уровнем влажности.

Но около 33 тысяч лет назад, вероятно, началось глобальное изменение климата, что вызвало засуху в восточной Африке и стало причиной повышения уровня осадков на юге континента. Это разрушило связи между существовавшими тысячелетиями племенами. Вероятно, из-за увеличения уровня осадков возникали географические барьеры (затопленные участки или слишком широкие из-за осадков реки) между востоком и югом.