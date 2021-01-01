Небольшой стартап, основанный бывшими работниками SpaceX и Tesla, представил автономные электрические капсулы для загородного проживания. Они имеют необычный дизайн и обеспечат проживание на природе со всеми удобствами. Вот только удобства эти обойдутся не дешево.

В отличие от большинства подобных сооружений, своеобразный шатер от Jupe создан на основе высоких технологий, предлагая будущим владельцам две односпальные кровати с матрасами, письменный стол, стул и мягкий пуфик. Пол облицован досками из балтийской березы, в ней есть специальный отсек для хранения вещей размером 1,1 м3.

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Мы видим все больше людей, которые испытывают желание уехать из города и познакомиться с природой, что усилилось во время пандемии коронавируса. Возможность оставаться рядом с городом делает подобные сооружения идеальными для краткосрочного пребывания,

– объясняют создатели проекта.

По словам представителей Jupe, развертывание такого дома длится несколько часов. Он занимает площадь 10,3 м2 при высоте потолка 3,4 м. Жилье с прочным алюминиевым каркасом имеет необычный угловатый дизайн. Свечение обеспечивается с помощью специальной потолочной огнестойкой ткани. Издалека палатка напоминает яркий фонарь.

Высокотехнологичная палатка от Jupe

Несмотря на то что палатка задумана как средство для побега от городской суеты, она не лишена необходимых атрибутов современной жизни. Это и солнечные панели, и аккумулятор с розетками для подзарядки различной техники, и беспроводная сеть.

Цена

Первые поставки начнутся уже в марте 2021 года. Всем желающим предлагается оставить депозит в размере 100 долларов, а цена такого загородного жилья обойдется как небольшая однокомнатная квартира – 17 500 долларов.