Путешествуя по орбите, станция пролетает над множеством городов: больших и маленьких. Астронавты добросовестно фотографируют их, чтобы мы могли любоваться красотой нашей планеты.

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КитайКитайские города Пекин и Тяньцзинь / Фото NASA

Токіо
А так выглядит Токио и его агломерация с высоты 400 километров / Фото NASA

Бангкок
Ночной Бангкок / Фото NASA

Корея
Огни Южной Кореи, Японии и рыбацких лодок в Восточнокитайском море / Фото NASA

Монреаль
Монреаль, Канада / Фото NASA

Балтійське море
Швеция (слева) и Финляндия (справа), разделенные Балтийским морем / Фото NASA

Токіо
Токио с другого ракурса / Фото NASA

Нью-Йорк
Один из величайших городов мира – Нью-Йорк / Фото NASA

Середземне море
Средиземное море – как оно выглядит с МКС / Фото NASA