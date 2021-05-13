Путешествуя по орбите, станция пролетает над множеством городов: больших и маленьких. Астронавты добросовестно фотографируют их, чтобы мы могли любоваться красотой нашей планеты.
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Китайские города Пекин и Тяньцзинь / Фото NASA
А так выглядит Токио и его агломерация с высоты 400 километров / Фото NASA
Ночной Бангкок / Фото NASA
Огни Южной Кореи, Японии и рыбацких лодок в Восточнокитайском море / Фото NASA
Монреаль, Канада / Фото NASA
Швеция (слева) и Финляндия (справа), разделенные Балтийским морем / Фото NASA
Токио с другого ракурса / Фото NASA
Один из величайших городов мира – Нью-Йорк / Фото NASA
Средиземное море – как оно выглядит с МКС / Фото NASA