Путешествуя по орбите, станция пролетает над множеством городов: больших и маленьких. Астронавты добросовестно фотографируют их, чтобы мы могли любоваться красотой нашей планеты.

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Китайские города Пекин и Тяньцзинь / Фото NASA



А так выглядит Токио и его агломерация с высоты 400 километров / Фото NASA



Ночной Бангкок / Фото NASA



Огни Южной Кореи, Японии и рыбацких лодок в Восточнокитайском море / Фото NASA



Монреаль, Канада / Фото NASA



Швеция (слева) и Финляндия (справа), разделенные Балтийским морем / Фото NASA



Токио с другого ракурса / Фото NASA



Один из величайших городов мира – Нью-Йорк / Фото NASA