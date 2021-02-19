Как выглядит типичный украинский геймер: возраст, пол и семейное положение
Компания NielsenIQ совместно с Wargaming провела большое исследование украинской аудитории компьютерных игр. Это позволило сформировать портрет среднестатистического украинского геймера.
Источник:24 канал
Конечно, пандемия повлияла на привычки игроков в Украине. Да, 56% респондентов стали играть чаще в видеоигры. При этом об уменьшении времени для гейминга заявили всего 4%.
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46% игроков заявили, что расходы на игры во время пандемии остались неизменными.
Что касается игрочасов, то 54% респондентов тратят на игры 1-3 часа.
Портрет геймера
Средний возраст украинского геймера – 31 год. Интересно, что гендерный баланс полностью сохранен – мужчины и женщины играют практически в равной пропорции.
Также интересно, что 65% респондентов живут в браке. В 7 из 10 есть одно или более высших образований.
Портрет украинского геймера / Инфографика NielsenIQ
Для чего играют
Большинство выбирают это хобби, чтобы расслабиться. Об этом заявили 73% украинских игроков. При этом 57% респондентов честно признались, что выбирают видеоигры, чтобы просто "убить время".
37% опрошенных назвали гейминг способом провести время с друзьями. При этом почти половина из них – это игроки в возрасте 19-25 лет.
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