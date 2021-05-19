Образованию сияния мы обязаны как Солнцу, так Земле. Солнечный ветер, потоки протонов и электронов, идущие от Солнца к Земле. От них нас защищает мощное магнитное поле планеты. Эти протоны и электроны направляются магнитным полем к полюсам планеты, где они сталкиваются с верхними слоями атмосферы, возбуждают молекулы газов и те начинают излучать свет в видимом диапазоне.

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Подборка поразительных фотографий



Полярное сияние, сфотографированное из иллюминатора корабля Crew Dragon Resilience 19 апреля 2021 года / Фото NASA

Полярное сияние и собственное свечение атмосферы, сфотографировали с МКС, когда та пролетала над Ньюфаундлендом 1 февраля 2021 года / Фото NASA

Полярное сияние 21 июня 2019 года, когда МКС пролетала над Французскими Южными и Антарктическими Территориями / Фото NASA

Полярное сияние 12 апреля 2019 года, когда МКС пролетала неподалеку Тасмании / Фото NASA

Полярное сияние 19 января 2019 года, когда МКС пролетала над Украиной / Фото NASA

Полярное сияние над Канадой 15 сентября 2017 года / Фото NASA

Полярное сияние и пристыкованный к МКС грузовой космический корабль Dragon 11 августа 2016 года / Фото NASA

Грузовой космический корабль Dragon и полярное сияние 13 августа 2016 года / Фото NASA

Солнечная панель МКС и полярное сияние, сфотографированное астронавтом Тимом Копра 20 января 2016 года / Фото NASA



"Танец Авроры", сфотографированный астронавтом Скоттом Келли 20 января 2016 года / Фото NASA

Полярное сияние, как его видят астронавты: смотреть видео онлайн