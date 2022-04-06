Выглядит, как флагман: первое изображение будущего Oppo Reno 8
Источник:Gizmochina
В ноябре 2021 года Oppo представила в Китае серию смартфонов Reno7. Теперь китайский производитель работает над линейкой Reno8. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился изображением смартфона Oppo Reno8.
Что известно о новом смартфоне
Oppo Reno8 будет оснащен плоским дисплеем с отверстием для передней камеры. Модуль задней камеры покрывает боковую часть смартфона. Он включает три камеры и светодиодную вспышку. Внешне смартфон очень похож на OnePlus 10 Pro.
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Oppo Reno8 / Фото Digital Chat Station
- Oppo Reno8 будет оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.
- На левой части телефона расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости, а на правой стороне – клавиша питания.
- По информации инсайдера, смартфон получит 6,55-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с соотношением сторон 20:9.
- Частота обновления составит уже привычные для флагманов 120 Гц.
- Основная камера устройства имеет 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766.
Насколько можно доверять информации инсайдера
Ранее Digital Chat Station первым сообщил характеристики и дату выхода Redmi K30 и Xiaomi Mi 10. Он также регулярно публикует информацию, полученную от своих информаторов в отделах исследований и разработок различных компаний.