Что известно о новом смартфоне

Oppo Reno8 будет оснащен плоским дисплеем с отверстием для передней камеры. Модуль задней камеры покрывает боковую часть смартфона. Он включает три камеры и светодиодную вспышку. Внешне смартфон очень похож на OnePlus 10 Pro.

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Oppo Reno8 / Фото Digital Chat Station

Oppo Reno8 будет оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

На левой части телефона расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости, а на правой стороне – клавиша питания.

По информации инсайдера, смартфон получит 6,55-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с соотношением сторон 20:9.

Частота обновления составит уже привычные для флагманов 120 Гц.

Основная камера устройства имеет 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766.

Насколько можно доверять информации инсайдера

Ранее Digital Chat Station первым сообщил характеристики и дату выхода Redmi K30 и Xiaomi Mi 10. Он также регулярно публикует информацию, полученную от своих информаторов в отделах исследований и разработок различных компаний.