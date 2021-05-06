Определяемся, какой смартфон нам нужен

Прежде, чем выбрать конкретную модель, сначала следует четко определиться с собственными приоритетами. Смартфон сегодня это уже полноценный компьютер, который вы носите в кармане и который позволяет выполнять различные задачи.

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Как мы уже отмечали, это не только средство связи, а полноценный рабочий инструмент и центр развлечений одновременно. Сейчас с помощью смартфона можно делать множество задач:

обеспечение сотовой связи и интернет соединения;

серфинг в интернете;

мобильная фотография;

игры и другие развлечения;

переписка в мессенджерах;

портативный офис;

а также мультитул.

Если вам нужен гаджет под конкретную задачу (например, для фиксации фото и видео), то в первую очередь стоит смотреть на устройства с лучшей камерой. А вот в случае с играми нужно смотреть не только на производительность, но и на аккумуляторную батарею, ведь смартфон, который быстро разряжается, вряд ли отлично подойдет для мобильного гейминга.



Сначала определяемся, для чего нам смартфон / Фото Jonas Leupe / Unsplash

Ну а для того, чтобы отправлять сообщения в мессенджерах и публиковать несколько постов в социальных сетях, вам вряд ли нужно тратить на гаджет более 200 долларов, переплачивая за мощный процессор и другие необязательные возможности.

Операционная система

Казалось бы, выбор заключается только между Android и iOS устройствами, однако не все так просто. В случае с Android, например, есть несколько версий программного обеспечения от Google. Главный совет в вопросе выбора операционных систем – не покупать смартфон с устаревшими версиями прошивок, ведь такие гаджеты все еще есть на рынке. То же касается и устройств под управлением iOS.

Дело не в том, что эти версии операционок плохие, вовсе нет. Важна актуальность, которую старые устройства теряют очень быстро. Как следствие, теряется поддержка важных программ, к которым вы не сможете получить доступ. Поэтому советуем присмотреться или к устройствам на Android 11 (в основном это актуальные флагманы), или хотя бы на Android 10. К тому же большая часть таких гаджетов получит обновление до нового Android 12, который представят в ближайшее время.

Дизайн и функциональность

Выбирая новый смартфон не стоит пренебрегать такими важными аспектами, как дизайн и функциональность, ведь эти вещи не в последнюю очередь отвечают за удовольствие от пользования устройством. Одни пользователи предпочитают более округлые линии, в то время как другие любят "грубый" внешний вид, характеризующийся прямыми линиями и "острыми" краями.



Дизайн и функциональность – важные аспекты / Фото Unsplash

Но дизайн идет рука об руку с функциональностью. Металлический монолитный корпус является стильным и модным, но в некоторых случаях не имеет ряда функций вроде слотов для карт microSD, разъема для наушников и возможности самостоятельно заменить батарею. Так что пренебрегать этими важными характеристикам не стоит.

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Дисплей: размер и тип матрицы

Для тех, кто выбирает смартфон для игр и просмотра высококачественных видео, есть смысл обратить внимание на гаджеты с диагональю экрана не менее 5,7 дюйма. Но здесь важен и тип дисплея. На сегодня мы имеем в основном 2 вида экранов:

LCD;

AMOLED.

Основное различие между ними заключается в передаче цветов. В теории, ЖК-экраны, как правило, ярче и передают содержание лучше, когда расположены под прямыми солнечными лучами, в то время как AMOLED дисплей предлагает более контрастную картинку и насыщенные цвета.

Для простого серфинга будет достаточно и ЖК-дисплея. А вот для игр, фильмов и сериалов лучше выбрать второй вариант.

Техническое оснащение смартфона

Процессор является "сердцем" устройства, от которого зависит общая производительность. Часто именно возможности процессора – это то, что ограничивает появление обновлений программного обеспечения. Скажем, процессоры от Mediatek или Huawei могут предложить хорошую производительность. Но чаще и лучше Android обновляется на Snapdragon от Qualcomm. Поэтому если вы хотите как можно дольше оставаться "на гребне волны", то присмотритесь к гаджетам именно с последнего варианта из списка.

Если говорить о памяти, то прежде, чем выбрать модель с 128 или 512 гигабайтами встроенной памяти, подумайте о том, сколько вы на самом деле будете использовать. Вы используете свой смартфон в роли внешнего жесткого диска, сохраняя фильмы, музыку, файлы и большие программы? Если ответ "Нет", то вам, вероятно, хватит и 64 гигабайта. Не говоря уже о том, что вы можете воспользоваться облачными сервисами, чтобы сэкономить место и всегда иметь свои файлы под рукой, при условии, что у вас есть подключение к интернету.



Выбираем смартфон вместе / Фото Unsplash / Daniel Romero

Как правило, рассматривая смартфоны для повседневных задач, желательно выбрать не менее 4-6 гигабайт оперативной памяти, но вот игровой гаджет в идеале должен иметь уже минимум 8 гигабайт.

Что касается батарей, то подробно останавливаться не будем. В большинстве случаев вы все равно будете заряжать смартфон реже одного раза в день. Если вы используете свой смартфон преимущественно для звонков, то вам хватит аккумулятора на 4500 мАч, но на данный момент 5000 мАч является лучшим решением.

Камера

Производители смартфонов последние несколько лет уделяют больше внимания качеству и функциям камер (да, теперь их целый арсенал), и это очень важно для пользователей. Количество мегапикселей, гибридный автофокус, оптическая стабилизация, ручные режимы съемки, специальные эффекты, функции для селфи. Некоторые смартфоны уже уверенно опередили цифровые камеры.

Смотреть на количество мегапикселей сегодня просто нет смысла, ведь производители обеспечивают смартфоны несколькими камерами, каждая из которых ориентирована на выполнение конкретных задач. Также немало внимания уделяется цифровой обработке изображений. Именно алгоритмы часто играют решающую роль.

Если для вас камера не является важным инструментом, то вы вполне можете ориентироваться на средний ценовой сегмент, а в некоторых случаях и на бюджетные устройства. Однако, выбирая мощный гаджет с большим количеством оперативной памяти, на современном процессоре и операционной системе вы так или иначе получите не менее очень неплохую камеру, которая удовлетворит практически все ваши потребности.



Смарфтоны часто оборудованы довольно качественными камерами / Фото Unsplash / Eaters Collective

В противном случае (для тех, кто в выборе смартфона прежде всего полагается на камеру) следует обратить внимание на флагманы, а часто на их прокачанные версии, ведь именно они, как правило, имеют наиболее современные камеры, способные удовлетворить самых требовательных пользователей. Кроме того, их нередко используют и профессионалы.

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Итог

Используя эти короткие советы вы сможете быстро сориентироваться и определить, что вам нужно. Желаем успеха и удачной покупки!