В начале своего существования павербанки создавались именно для телефонов и смартфонов. Первые экземпляры, представленные еще в 2001 году, были маленькими капсулами с пальчиковой батарейкой внутри. Осознание всей пользы от портативных батарей для ноутбуков пришло несколько позже и потребовало разработки новых типов аккумуляторов. Именно поэтому обычные павербанки не подходят для ноутбуков. Мы на 24 канале решили рассказать, как правильно выбрать павербанк для вашего лэптопа.

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На какие характеристики следует обратить внимание

Разъемы

Ноутбук является более мощным устройством, чем смартфон или часы, его не удастся заряжать через стандартный порт USB. Разработчики довольно давно создали новый стандарт универсального разъема с запасом мощности – USB 3.1 и разъем Type-C, рассчитанный на ток мощностью 100 ватт. Сегодня большинство производителей либо уже перешли, либо находятся в процессе перехода на этот стандарт, особенно потому, что ЕС принимает новые законы, обязывая компании устанавливать во всех своих гаджетах именно Type-C. Рынок не страдает дефицитом этой технологии, поэтому проблем с поиском павербанка именно с USB 3.1 и разъемом Type-C возникнуть не должно.

Но наличие в ноутбуке двустороннего порта Type-C стандарта 3.1 не гарантирует его работу от павербанка, поскольку нужен кабель, поддерживающий этот стандарт. Если павербанк для ноутбука комплектуется собственным кабелем уже из коробки, то вам не о чем волноваться. Однако не все производители продают кабель вместе с павербанком – иногда его нужно покупать отдельно.

Выбрав неправильный кабель, вы, в лучшем случае, не получите желаемого результата, а в худшем – повредите ваши устройства. Обязательно проверяйте упаковку, с которой продается кабель, чтобы его характеристики совпадали с потребностями павербанка. Выбирая кабель, не стоит экономить, ведь дешевые будут плохо работать, прерывать зарядку или вообще не заряжать ноутбук.

Кроме того, не каждый ноутбук с Type-C может через него заряжаться. Присмотритесь к порту USB-C. Если возле него вы видите маркировку с вилкой для розетки, этот порт поддерживает зарядку. Если он имеет метку, похожую на букву D, это означает поддержку DisplayPort. Если там просто отметка самого USB, то ваш Type-C поддерживает только передачу данных.

Если ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C, или такого разъема нет, вы можете купить специальный переходник на стандартный круглый разъем питания.



Следует проверить наличие нужного разъема для зарядки на ноутбуке / Фото Unsplash

Как правильно выбрать павербанк для различных устройств: смартфон, ноутбук и планшет

Сила тока и напряжение

Выбирая павербанк, обращайте внимание на его мощность: она должна быть равна или быть выше мощности зарядного устройства ноутбука. Эту информацию следует искать на вашем устройстве – у них есть специальная информационная наклейка. Там указана мощность в Ватах (W), выходное напряжение в Вольтах (V) и ток – в Амперах (А).

Как уже отмечалось, присутствующие на рынке павербанки в основном рассчитаны на зарядку телефонов, смартфонов, фитнес-браслетов и другой маломощной техники. Поэтому их выходное напряжение чаще всего составляет 5 вольт – это наиболее распространенное значение для современных девайсов. Ток для их зарядки также используется небольшой – около одного ампера. Но ноутбук при таких скромных параметрах заряжаться не будет. Ему нужно выходное напряжение более 12 вольт. Многие современные ноутбуки вообще нуждаются в напряжении 15-20 вольт, поэтому павербанки нередко оснащают специальными переключателями.

Ток для зарядки мощного ноутбука также должен быть выше, чем для планшетов или смартфонов (в среднем от 3 ампер). Если ток будет намного меньше того, что требует устройство, то в лучшем случае ноутбук будет заряжаться долго. Тогда ни о какой работе в процессе его зарядки речи не идет.



Павербанки для ноутбуков могут иметь специальные переходники и переключатели / Фото Unsplash

Емкость

Этот параметр также важен, ведь ноутбуки потребляют много энергии и имеют достаточно большие батареи. Внешние аккумуляторы для зарядки ноутбуков обычно имеют емкость более 10000 миллиампер-часов, в то время как среднестатистические павербанки для смартфона иногда могут иметь емкость и до 5000 миллиампер-часов.

Кстати, не стоит забывать, что ни один павербанк не передаст всю свою емкость из-за неизбежных потерь энергии во время ее превращения. Например, при емкости 20000 миллиампер-часов новый павербанк может отдать лишь около 14000 миллиампер-часов.

То есть для продолжительной работы ноутбука лучше брать павербанк с большим запасом емкости. Однако предостерегаем: в этом сегменте много подделок, поэтому следует помнить, что устройства с большой емкостью стоят дорого и весят много.

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Универсальность

Многие производители указывают на "универсальность" своих павербанков. Однако к таким заявлениям следует относиться скептически. Внимательно проверьте в руководстве по эксплуатации конкретное указание, что павербанк может заряжать ноутбуки, а также описание портов и кабелей, с помощью которых это происходит.

Надеемся наши советы были полезны для вас. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах, приложениях и гаджетах в рубрике Советы Техно 24.