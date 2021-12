По случаю новогодних праздников компания Samsung Electronics подготовила особое предложение: самый современный Neo QLED 8K, дизайнерские телевизоры The Serif и The Frame, а также ультракороткофокусный лазерный проектор The Premiere. Об особенностях каждого продукта и почему на них стоит обратить внимание, выбирая подарок, – далее в статье.

Интересно Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: преимущества 3 поколения революционных складных смартфонов Samsung

Полное погружение в просмотр-Neo QLED 8K

Neo QLED 8K подарит только самые яркие впечатления от просмотра. Благодаря минималистичному дизайну Infinity One телевизор имеет прекрасный вид в любом интерьере, а его безграничный экран просто создан, чтобы с головой погрузиться в любимые фильмы. К тому же устройство оснащено самыми современными технологиями экрана, которые позаботятся о необычайной детализации и контрастности изображения. Технология, лежащая в основе новой флагманской линейки телевизоров Samsung Neo QLED, использует новый источник света – панель Quantum Mini LED, которая состоит из множества крошечных светодиодов, значительно меньших, чем стандартные LED-модули. В сочетании с технологией Quantum Matrix Pro, что обеспечивает 4096 уровней градаций яркости, это создает картинку с чрезвычайной контрастностью и 100-процентным цветовым охватом. Мощный процессор Neo Quantum 8K имеет лучшие возможности для масштабирования изображения благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта. Он применяет 16 различных нейросетей, улучшая качество любого контента до уровня 8K.



Телевизор Neo QLED 8K / Фото Samsung

Эти передовые визуальные характеристики довершают не менее качественное звучание и умные функции. Технология объемного звука OTS+ отслеживает перемещение объектов на экране и проектирует соответствующее аудио, чем усиливает эффект погружения, перенося вас прямо в центр событий. Технология SpaceFit Sound анализирует пространство вокруг телевизора, оптимизируя звучание специально к особенностям помещения. Поддержка SmartThings расширяет сценарии взаимодействия с телевизором, например, дает возможность продублировать экран мобильного устройства: с функцией Tap View вы можете просто прикоснуться смартфоном к Galaxy Neo QLED 8K и мобильный контент моментально выведется на большой 8K-дисплей. Таким образом вы легко поделитесь со всеми присутствующими фото и видео со своего смартфона.

Если вы выбираете подарок для фанатов инноваций и самых современных технологий, можете быть уверены: Neo QLED 8K не оставит их равнодушными.

Эстетическое дополнение к дому – дизайнерские телевизоры The Serif и The Frame

Выбирая подарок для творческих личностей или просто ценителей дизайна интерьеров, советуем обратить внимание на линейку дизайнерских телевизоров Samsung, в частности на The Serif и The Frame.

Стильный The Serif, чей впечатляющий дизайн 360 разрабатывался для самовыражения, гармонично подчеркнет вкусы своего владельца. Его изящный металлический корпус выполнен в форме буквы "І" и может размещаться прямо на столе без какого-либо крепления, а сменная напольная подставка расширит возможности для установки. Она прекрасно сочетается с телевизором и позволяет разместить его где угодно в комнате.



Телевизор The Serif / Фото Samsung

The Serif имеет разрешение 4K QLED и 100-процентный цветовой охват с технологией HDR 10+ для максимально оптимального просмотра. Удивительно качественное изображение дополняет мощное 40-ваттное звучание. Ряд умных функций и приложение SmartThings облегчают управление и пользование устройством. Например, когда захочется вывести музыку со смартфона на телевизор с мощными динамиками, просто положите его на включенный The Serif: тот автоматически соединится с мобильным устройством через NFC и начнет воспроизводить ваши любимые треки. Так же легко можно дублировать другой мобильный контент: с помощью функции AirPlay2 или Tap View вы без труда перенесете фото, видео или даже фильмы с экрана смартфона на The Serif.



Телевизор The Frame / Фото Samsung

Телевизор The Frame предоставляет безграничные возможности для кастомизации и дарит несравненные впечатления от просмотра на экране QLED 4K, к тому же не только, когда телевизор включен. Его особое свойство – режим "Картина", в котором выключенный The Frame демонстрирует потрясающие произведения искусства. Встроенное приложение Art Store предоставляет доступ к более 1600 арт объектов, из которых вы сможете создать свою личную художественную галерею. Эффект посещения галереи усиливается магнитными рамками разных цветов, которые легко меняются в соответствии с настроением или декором, а также настенным креплением, благодаря которому The Frame можно повесить вплотную к стене. Датчик яркости позаботится, чтобы все арт работы воспроизводились максимально приближенно к оригиналу: он анализирует изменение освещения в помещении и автоматически регулирует яркость и цвет экрана, сохраняя визуальные эффекты изображения. Все эти характеристики делают The Frame удивительно похожим на настоящую картину – картину, которая меняется и настраивается хоть каждую минуту.

Атмосфера кинотеатра просто вашем доме – 4K-проектор the Premiere

Знаете кого-то, кто часами может говорить о разных жанрах кино и лучших фильмах? Оптимальным подарком для такого человека станет ультракороткофокусный лазерный 4K-проектор The Premiere.

Благодаря технологии тройного лазера компактный и легкий The Premiere создает кинематографическое изображение в потрясающем разрешении 4K – настоящий кинотеатр в вашем доме. И все это без сложной системы для крепления, достаточно просто установить устройство у стены, чтобы оно спроектировало изображение размером до 100 или до 130 дюймов – в зависимости от модели. И неважно, когда именно захочется устроить киносеанс: яркость 2800 ANSI-люмен позаботится об оптимальном просмотре даже посреди солнечного дня. Встроенные 40-ваттные 4.2-канальные динамики довершат эффект погружения, создав захватывающее трехмерное звучание, достойное кинематографической картинки.



4K-проектор Premiere / фото Samsung

Что еще лучше – The Premiere обладает функционалом Smart TV, гарантируя полный опыт умного телевидения с доступом к Netflix, YouTube и многим украинским приложениям. Поэтому, когда захочется посмотреть долгожданную киноновинку или последнее видео любимого блогера, проектор даже не понадобится подсоединять к телевизору. The Premiere также без проблем продублирует контент с вашего смартфона через функции AirPlay 2 и Tap View.

"Подарок – это очень личная вещь, выражающая ваше особое отношение к человеку. И компания Samsung Electronics предлагает множество устройств, из которых вы сможете выбрать именно то, что лучше всего будет свидетельствовать о вашей заботе. Даря инновационный телевизор Samsung, вы, несомненно, не только поразите своих родных и близких, но и обеспечите им приятные впечатления от пользования на долгие годы", – прокомментировала Екатерина Фесюк, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании "Samsung Electronics Украина".