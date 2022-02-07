Производители недаром разделяют линейки устройств для разных задач: бизнес-ноутбуки, домашние устройства, игровые и производительные. Каждый ноутбук создан для определенного сценария использования и решает отдельные задачи потребителя.
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На что обратить внимание при выборе игрового ноутбука и кому пригодится устройство для игр – рассказывает Евгений Чемерис, тренинг-менеджер компании Lenovo специально для 24 канала.
Игровые ноутбуки: в чем отличие
Первое, что стоит сказать – игровые ноутбуки подходят не только геймерам – они созданы для пользователей, которые работают с требовательными программами или графикой. Геймеры-новички, которые играют на неподходящих устройствах, вынуждены мириться с тротлингом процессора (механизм защиты процессора от перегрева путем снижения производительности) и тирингом экрана (отставанием картинки и задержкой реакции в игре).
Чтобы с подобными неприятностями геймер встречался только в комментариях к стрима – современные игровые устройства "прячут в себе" мощные процессоры и видеокарты, достаточный запас оперативной памяти и оптимизированную систему охлаждения.
Производительный процессор, мощная видеокарта
Процессор и видеокарта – первое на что обращают внимание при выборе высокопроизводительного ноутбука.
Для любого геймера это два самых важных компонента в ноутбуке. Процессор обеспечивает производительность в любых задачах, а видеокарта обрабатывает графику в играх и программах.
Здесь мы переходим к самому главному: на ноутбуке с какими характеристиками лучше остановиться?
В недалеком прошлом, а именно 5-7 лет назад, производительные процессоры устанавливали только в толстые корпуса ноутбуков, а если места было недостаточно – подключали дополнительные внешние системы. При этом длительное использование устройства приводило к нагреванию, перебоям в работе и лишним нервам игрока. Кроме того, реальность в которой мы сейчас живем, требует портативных решений, а тяжелый ноутбук актуален только если пользователю он нужен исключительно в пределах своей квартиры.
Инженеры инновационных компаний, таких как Lenovo, проработали до деталей корпуса игровых устройств вместе с игровым сообществом. Сейчас даже в тонкие корпуса ноутбуков толщиной 23.5 мм помещаются производительные видеокарты и процессоры вместе с технологическими системами охлаждения.
Автономность в мощном железе
Высокопроизводительные ноутбуки хороши не только для игр, они подходят и представителям творческих профессий.
Специалисты креативной сферы чаще всего работают в гибридном формате: частые перемещения требуют высокой автономности. Дизайнеру, который использует ресурсозатратные и требовательные графические программы, необходимо около 8 часов работы без подзарядки – полноценный рабочий день. Тогда в кафе не придется выбирать между красивым местом у окна, но без розетки или удаленным темным углом, но с подключением к сети.
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Автономность – важная характеристика ноутбука / Фото Lenovo
Задача игрового ноутбука – оставаться холодным
Система охлаждения нужна для того, чтобы ноутбук не перегревался во время игр или работы. Слишком высокая температура железа – губительна для многих компонентов ноутбука, в частности видеоадаптера, процессора и чипсета ноутбука. Именно из-за этого возникает тротлинг и падает FPS.
Поэтому одна из самых сложных и важных задач для инженеров игровых устройств – постоянно совершенствовать систему охлаждения. Может показаться, что достаточно увеличить диаметр кулера, но нет, поскольку он имеет свои ограничения. К тому же недоделанная система может быть очень шумной и мешать во время игр или работы.
Анализ потребностей и проблем геймеров помог сформулировать четкий запрос – необходимо создать систему охлаждения нового поколения, которая эффективно будет охлаждать устройство во время напряженной работы.
Мы в Lenovo комплексно изменили подход к системам охлаждения в 2020 году. Новая система справляется с двумя вызовами: лучше охлаждает еще более производительные процессоры и помещаются еще более компактные решения.
Яркость и разрешение экрана для лучших впечатлений
Игра, которая "летает", безусловно доставит удовольствие геймеру, но если при этом изображение нечеткое на маленьком экране или с тихим звуком – впечатления будут не полными. Качественная картинка вызывает эмоции и создает эффект полного погружения.
Базовый дисплей должен поддерживать разрешение FullHD и воспроизводить контрастное изображение. Важен и охват цветового пространства sRGB – я рекомендовал бы выбирать устройства со 100% охвата, чтобы играть на хороших настройках и видеть насыщенные цвета.
Для игр и работы важна частота обновления изображения на экране: высокая частота – залог плавной картинки. Именно это позволяет точнее видеть объекты в движении, избежать разрывов изображения и "гоустинга" картинки. Для соревновательных игр это может стать решающим моментом в поединке с соперником. И не стоит забывать о времени отклика – во время игры важна каждая секунда. Лучшее предложение – это скорость обновления до 240 Гц и время отклика 3 мс.
Мы все сейчас проводим очень много времени за экранами мониторов, а особенно это касается геймеров и креативщиков, например дизайнеры или создатели видео. Процесс создания визуального контента или игры предполагает, что человек не отводит взгляда от монитора и долго держит глаза в напряжении. Мониторы ПК, экраны мобильных телефонов и другие дисплеи являются источником синего света, который негативно влияет на глаза.
Сейчас на рынке есть сертифицированные устройства, которые гарантируют пользователям меньшее влияние синего излучения экрана и защищают зрение с помощью технологии Eyesafe. Многие устройства Lenovo поддерживают эту технологию.
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В завершение
Раньше говорили "скажи мне кто твой друг – я скажу кто ты", а сейчас и с друзьями знакомить необязательно. Многое о человеке скажет его ноутбук, ведь внешний вид, габариты и "железо" человек выбирает исходя из своих потребностей. Неважно геймер или креативщик, Dota или CS:GO, на мидле или в топ лайн – ноутбук должен быть готов к любым задачам и неожиданным поворотам игры. А разобравшись что "под капотом" устройства, пользователь точно понимать чего стоит ждать от железного соратника.
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