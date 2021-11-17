Компания впервые продемонстрировала прототип, разработанный подразделением Reality Labs. Ожидается, что наряду с гарнитурами перчатки станут неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

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Как выглядит новый гаджет для виртуальной реальности

Перчатка имеет многочисленные надувные элементы – так называемые "пневмоприводы" или "актуаторы". Они расположены по поверхности ладони и на пальцах перчатки. Прототип способен не только передавать касания, но и может служить VR-контроллером с помощью специальных маркеров, которые дают возможность VR-системам отследить движение пальцев.

Специальная система анализирует окружение и изменяет давление в отдельных надувных камерах, создавая ощущение соприкосновения с различными частями ладони. Например, коснувшись виртуального объекта кончиками пальцев, можно почувствовать обратную связь в подушечках. Если взять в руку виртуальный объект, актуаторы станут жестче, обеспечивая ощущение "сопротивления" поверхности. В совокупности с визуальными и аудиоэффектами система обеспечивает правдивый опыт взаимодействия с виртуальными предметами.



Перчатка Meta для VR / фото Meta

Интересный факт. Известно, что компания работает над технологией почти с момента приобретения Oculus VR в 2014 году, а первый прототип с единственным актуатором в пальце появился в 2015 году.

По словам главы Reality Labs Майкла Абраша, даже на ранних этапах разработки ощущения были очень реалистичными – например, создавалось полное ощущение касания керамики с учетом вибрации и звукового сопровождения. Технология не является уникальной – с подобными решениями экспериментируют много компаний, причем некоторые добавляют и термоэлементы, которые в Reality Labs не в приоритете.

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Когда перчатку можно будет попробовать

До массового производства моделей еще очень далеко. Разработчики намерены увеличить количество пневмоприводов с десятков до сотен или даже тысяч в течение нескольких лет. Сейчас технология позволяет ощутить лишь контуры объектов, невозможно оценить качество текстур – приходится "рисовать" их воображением с помощью изображений и звуков.



Перчатку продолжают совершенствовать / Фото Meta

К сожалению, некоторые проблемы невозможно решить на современном технологическом уровне. Ощущения от перчатки могут быть как угодно реалистичными, но ничто не помешает ей пройти сквозь виртуальный стол или виртуальную стену. В результате метаверс превращается в подобие желе без твердых предметов.