Фосфин на Венере необязательно свидетельствует о наличии жизни: ученые имеют другое объяснение

Палеонтологи предложили возможное объяснение природы венерианского фосфина без привлечения деятельности микроорганизмов. Предполагается, что за появление этого потенциального биомаркера отвечает плюмовый вулканизм, который действует на Венере до сих пор.

Возвращение к вопросу потенциальной обитаемости Венеры произошло осенью прошлого года, когда было объявлено об обнаружении в ее атмосфере на высоте около 53-61 километров от поверхности планеты газа фосфина, который считается потенциальным биомаркером для каменистых экзопланет.

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Впоследствии результаты были косвенно подтверждены архивными данными автоматических аппаратов, однако авторы открытия после его критики в ходе повторного анализа данных дали новую, меньшую оценку содержания фосфина в облаках Венеры. При этом изначально заявлялось, что присутствие фосфина трудно объяснить с помощью химических процессов в атмосфере или на поверхности планеты, включая вулканизм, однако и биологический путь образования этого вещества как результата жизнедеятельности микроорганизмов пока плохо изучен.

Ученые предполагают, что фосфин таки является результатом вулканической активности на Венере

Исследователи Нгок Чионг и Джонатан Лунин из Корнельского университета опубликовали работу, указывающую на правдоподобность химических процессов, связанных с вулканизмом, как абиотическим источником венерианского фосфина.

Предполагается, что фосфиды металлов поступают из глубоких слоев мантии планеты на ее поверхность во время плюмовых вулканических процессов, а затем попадают в атмосферу в виде пыли в результате взрывных извержений. В атмосфере же фосфиды, находясь в аэрозольном слое, реагируют с серной кислотой, образуя фосфин.

Плюм – горячий поток мантии, движущийся независимо от конвективных течений в ней ( Источник – Википедия).

Ученые провели расчеты темпов потери и пополнения фосфина в атмосфере Венеры с использованием данных о лабораторных экспериментах в ходе различных химических реакций. Оказалось, что взрывное извержение, подобное Кракатау, с объемом выброса около десяти кубических километров, забросит на высоту 40-80 километров достаточное количество фосфидов, чтобы образовался фосфин.

На активный вулканизм на Венере указывают эпизодические всплески содержания диоксида серы в верхней части облачного покрова планеты, а также изменение количества тумана над облаками. Кроме того, время жизни фосфина в наиболее стабильных слоях атмосферы Венеры может быть намного длиннее, чем на Земле из-за гораздо меньшей концентрации радикалов ОН.

Что ученые говорят о результатах собственного исследования

Исследователи отмечают, что их работа носит пока что лишь оценочный характер и требует дальнейших, более масштабных исследований Венеры как на предмет поиска активных вулканов, так и точного определения содержания фосфина на различных высотах в атмосфере Венеры, которые должны проводить орбитальные или спускаемые аппараты.