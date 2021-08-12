Доказательства недавней вулканической активности на Венере

Обнаружение вулканических процессов на других космических телах – тяжелое дело. Помимо Земли, вулканизм точно присутствует на спутнике Юпитера Ио, который является наиболее геологически активным телом Солнечной системы. А вот с другими планетами и спутниками дело хуже, ведь мы не знаем, происходят ли там вулканические процессы сейчас.

У ученых есть обоснованные подозрения, что вулканические процессы на Венере до сих пор происходят или же происходили совсем недавно по геологическим меркам. Точно определить это трудно из-за плотной атмосферы, которая не позволяет посмотреть на поверхность. Но ученые нашли выход, тщательно исследовав данные, которые были получены более 30 лет назад.

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Вулканизм на Венере: смотреть видео онлайн

Откуда ученые знают о венерианском вулканизме

В 1989 году на орбиту вокруг Венеры вышла автоматическая межпланетная станция (АМС) Magellan. Она создала карту поверхности планеты, используя радиолокацию. Ученые использовали это, чтобы внимательно исследовать топографию и гравитационную карту "сестры Земли".

Ученые искали решение одного парадокса. На Венере очень мало ударных кратеров, если сравнивать с Меркурием или Марсом. Небольшое количество кратеров означает, что их что-то "стирает" с поверхности Венеры.

Использовав наборы данных с "Магеллана", ученые заметили, как старый вулкан деформирует поверхность планеты вокруг себя. Венерианская земля прогибается под тяжестью вулкана.

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Сравнив уровень "прогиба" с ожидаемым, ученые пришли к выводу, что вулкан является молодым в геологическом плане. Это может свидетельствовать о недавней вулканической активности или о том, что вулканизм на Венере существует и сегодня.

Ученые со всего мира ждут конца двадцатых годов, ведь тогда к Венере должны отправить сразу несколько исследовательских аппаратов: станция Европейского космического агентства EnVision отправится в 2031 – 2033 годах, а исследовательские аппараты NASA DAVINCI+ и VERITAS полетят к "утренней заре" между 2028 и 2030 годами.