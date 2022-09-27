Январское извержение вулкана у островов Тонга будет долго нагревать Землю: что выяснили ученые

Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай взорвался 14 января 2022 года. Спустя более восьми месяцев ученые все еще анализируют последствия и заявляют, что он может еще больше нагреть планету.

Недавно исследователи подсчитали, что это извержение выбросило в атмосферу поразительные 50 миллионов тонн водяных паров, в дополнение к огромному количеству пепла и вулканических газов. Это увеличило содержание водяного пара в атмосфере на 5% и будет иметь длительные негативные последствия.

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Последствия извержения

Извержение вулкана у островов Тонга началось 14 января и достигло пика через два дня. Оно стало самым мощным в последние десятилетия на Земле. Взрыв распространился на 260 километров и породил взлетевшие в воздух столбы пепла, пара и газа более чем на 20 километров, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Большие извержения вулканов обычно охлаждают планету, выбрасывая диоксид серы и пепел в верхние слои атмосферы, фильтрующие солнечное излучение. Однако в этом случае все произошло несколько иначе. Хотя этот подводный вулкан выбросил около 441 000 тонн диоксида серы, он также поднял значительное количество воды в стратосферу. В течение 24 часов после извержения шлейф пара и капель воды распространился на 28 километров в атмосферу.

Исследователи проанализировали количество влаги в шлейфах, оценив данные, собранные радиозондами, которые прикрепили к метеорологическим аэростатам и отправили вверх к вулканическим шлейфам. Когда эти приборы поднимаются в атмосфере, их датчики измеряют температуру, атмосферное давление и относительную влажность, передавая эти данные на приемник ученым.



Извержение вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai / Фото Joshua Stevens/NASA Earth Observatory, используя GOES-17

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