Напомним, что летательный аппарат Ingenuity ("Изобретательность") прибыл на Красную планету на борту ровера Perseverance ("Настойчивость"). Этот вертолет массой около 1,8 кг оборудован двумя несущими винтами диаметром примерно 1,2 метра.

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Исторический полет на Марсе

Аппарат Ingenuity не предназначен для научных исследований – его задача состояла именно в демонстрации возможности полета на Марсе, и аппарат справился с этим блестяще.

В минувший понедельник, 19 апреля, Ingenuity совершил первый полет на Красной планете. Аппарат достиг высоты в 3 метра, завис на 20 секунд, совершил разворот на 90 градусов и спустился на поверхность Марса. Общая продолжительность полета составила 39,1 секунды.

Напомним, что ранее NASA дважды переносила первый полет. Аппарат нуждался модификации программного обеспечения, а также его загрузки и установки соответствующего обновления Ingenuity.

Второй полет: что нового

На этот раз перед вертолетом были поставлены несколько более сложные задачи. Ему предстояло достичь высоты в 5 метров, а также выполнить определенные маневры, связанные с отлетом в сторону и поворотами.

Марсианский вертолет успешно завершил свой второй полет, сняв фото с помощью своей черно-белой навигационной камеры. Он также достиг новых рекордов в высоте, времени зависания и боковом полете,

– говорится в сообщении NASA.



Фото сделано Ingenuity с высоты полета / Фото NASA