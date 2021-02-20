Промежуточные испытания систем космического аппарата Starliner перед вторым испытательным полетом завершились ремонтно-восстановительными работами. Как сообщает NASA, на капсуле были заменены блоки авионики, пострадавшие в результате скачка напряжения из-за проблем с конфигурацией наземного вспомогательного оборудования при окончательной проверки. Поэтому запуск перенесен с 25 марта на 2 апреля.

Также в Boeing сообщили, что выполнили около 95% рекомендаций, определенных общей группой NASA и Boeing в ходе независимой проверки.

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Проверка неудачного полета Starliner к Международной космической станции

Группа была сформирована по факту неудачных испытаний капсулы в беспилотном полете в декабре 2019 года. Второй испытательный полет, который сейчас готовят специалисты NASA и Boeing, должен подтвердить готовность аппарата для полетов с астронавтами.



Корабль Starliner / Фото Boeing

Испытания программного обеспечения уже завершены и признаны успешными. Но компании нужно больше времени для проверки аппаратной составляющей. Согласно первоначальному плану второй испытательный полет космического аппарата Starliner должен был состояться 29 марта. Поэтому NASA перенесло запуск на 25 марта, а теперь, после вынужденных ремонтных работ, запуск отложен до второго апреля или на более позднюю дату. Но пока все это не отменяет плана запустить в космос Starliner с экипажем в конце текущего года.