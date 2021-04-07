Одной из интересных особенностей нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra является дополнительный дисплей с широкой функциональностью. Он способен показывать дату и время, оставаясь постоянно включенным, оповещать о входящем звонке, показывать сообщения, а также делать качественные селфи на основную камеру смартфона, позволяя пользователю в реальном времени видеть результат.

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Все новое – это хорошо забытое старое

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что второй дисплей достался Mi 11 Ultra в наследство от фитнес-трекера Mi Band 5, выпущенного в прошлом году. То есть он не разрабатывался специально для смартфона.

Не сообщается, перепрофилировала ли Xiaomi экраны, закупленные изначально для Mi Band 5, или же заказала новые аналогичные матрицы у поставщика. Но тот факт, что дисплей не создавался отдельно для Mi 11 Ultra, означает, что благодаря его использованию компании удалось немного снизить себестоимость смартфона.

Напомним, Mi 11 Ultra является самым технологичным смартфоном Xiaomi. Он построен на чипе Qualcomm Snapdragon 888, который работает с оперативной памятью LPDDR5, объем которой может достигать 12 гигабайт. В смартфоне используется основной 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей. Основная камера может похвастаться огромным главным сенсором Samsung ISOCELL GN2 с разрешением 50 мегапикселей. Ее уже назвали лучшей на рынке по качеству фото.

Однако даже у такого продвинутого устройства есть свои недостатки. Оказалось, что смартфон является достаточно хрупким из-за своего тонкого корпуса.