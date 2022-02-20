Вспышки на Солнце не прекращаются с начала февраля: что происходит и чем это чревато для Земли

В последние несколько недель наша звезда пережила серию гигантских вспышек, в результате которых плазма разлетелась космосом. Возможно, самым масштабным был мощный выброс корональной массы 15 февраля.

По оценкам, эта вспышка принадлежит к самой мощной категории, на которую способно Солнце – X-классу. К счастью, он был направлен в противоположную Земле сторону, поэтому геомагнитной бури ожидать не стоит.

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Что происходит

Причина в том, что Солнце увеличивает активность по пути к солнечному максимуму.

Это означает, что мы можем ожидать геомагнитного шторма в ближайшем будущем вследствие других вспышек.

Коронарным выбросам Солнца обычно требуется несколько дней, чтобы достичь Земли.

По данным ресурса Space Weather, отслеживающего солнечную активность, Солнце вспыхивало ежедневно в течение февраля, а в некоторые дни наблюдалось сразу по несколько вспышек.

Вторыми по мощности считаются вспышки класса М: таковые были зафиксированы 12, 14 и 15 февраля. Остальные – более слабой категории.

В январе было пять вспышек класса M.

И хотя все это может звучать несколько тревожно, эта ситуация вполне нормальна, потому волноваться причин нет. Звезда наращивает свою активность на пути к максимуму наиболее динамичной части своего 11-летнего цикла. Этот цикл основан на движении магнитного поля Солнца, которое переворачивается каждые 11 лет, при этом северные и южные магнитные полюса меняются местами.

Последний солнечный минимум был зафиксирован в декабре 2019 года. Солнечный максимум можно ожидать примерно в июле 2025 года.