По оценкам, эта вспышка принадлежит к самой мощной категории, на которую способно Солнце – X-классу. К счастью, он был направлен в противоположную Земле сторону, поэтому геомагнитной бури ожидать не стоит.

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Что происходит

Причина в том, что Солнце увеличивает активность по пути к солнечному максимуму.

Это означает, что мы можем ожидать геомагнитного шторма в ближайшем будущем вследствие других вспышек.

Коронарным выбросам Солнца обычно требуется несколько дней, чтобы достичь Земли.

По данным ресурса Space Weather, отслеживающего солнечную активность, Солнце вспыхивало ежедневно в течение февраля, а в некоторые дни наблюдалось сразу по несколько вспышек.

Вторыми по мощности считаются вспышки класса М: таковые были зафиксированы 12, 14 и 15 февраля. Остальные – более слабой категории.

В январе было пять вспышек класса M.

Кстати. Геомагнитная буря, недавно повредившая 40 спутников Starlink, последовала за вспышкой класса M, произошедшей 29 января. Поэтому компания не смогла запустить их. Спутники впоследствии вошли в атмосферу Земли и сгорели, не достигая поверхности.

И хотя все это может звучать несколько тревожно, эта ситуация вполне нормальна, потому волноваться причин нет. Звезда наращивает свою активность на пути к максимуму наиболее динамичной части своего 11-летнего цикла. Этот цикл основан на движении магнитного поля Солнца, которое переворачивается каждые 11 лет, при этом северные и южные магнитные полюса меняются местами.

Последний солнечный минимум был зафиксирован в декабре 2019 года. Солнечный максимум можно ожидать примерно в июле 2025 года.