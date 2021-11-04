Вспышки неизвестного происхождения на далекой комете

Кометы известны большинству людей как ледяные тела, которые при приближении к Солнцу образуют красивые хвосты. Но некоторые такие тела можно найти гораздо дальше, например, за орбитой Юпитера.

Комета 29P/Schwassmann-Wachmann была открыта еще в 1927 году. Оказалось, что объект движется по орбите, расположенной между орбитами Юпитера и Сатурна. Уже позже комета 29p/Schwassmann-Wachmann была причислена к малоисследованной категории тела, которые называются кентавры.

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Движение кометы 29P/Schwassmann-Wachmann в пространстве: смотреть видео

Странные вспышки на комете

Всю историю наблюдений за кометой 29P/Schwassmann-Wachmann на ней наблюдали странные вспышки, когда вокруг ядра образовалась комета кома, что вызывало резкое поднятие яркости космического тела в сотни и тысячи раз. Среднее количество таких событий – 7,3 вспышек в год, а происходят они бессистемно.

Поскольку комета относится к так называемым кентаврам, – малоизученным космическим телам, орбиты которых находятся между орбитами Юпитера и Сатурна – о ней мало что известно. Например, что становится причиной вспышек?

Очевидно, что это не сублимация водяного льда, ведь 29P/Schwassmann-Wachmann имеет орбиту, которая расположена полностью за "снеговой линией". И может оказаться, что это выбросы углекислого газа, "линия замерзания" которого начинается ближе к орбите Сатурна.

Также вполне возможно, что причиной регулярных выбросов вещества является экзотический кометный криовулканизм. Об этом свидетельствует то, что выбросы вещества происходят примерно в одних и тех же регионах 60-километрового кометного ядра. Ученые предполагают, что причиной этого является метан, который существует в недрах кометы под давлением. Со временем он начинает плавиться и высвобождается через криовулканы вместе с углекислым газом и азотом. Взаимодействие газов выделяет тепло, поэтому процесс плавления продолжается, что порождает новые вспышки.