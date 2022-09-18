Мощная солнечная вспышка нарушила работу радио в Африке и на Ближнем Востоке, но это только начало

Активное солнечное пятно, уже покидающее видимый диск Солнца, на прощание выстрелило вспышкой прямо в сторону Земли. Вспышка вызвала отключение радио в Африке и на Ближнем Востоке вечером 16 сентября.

Солнечная вспышка, которая классифицируется как М8 во второй по энергии категории вспышек, на некоторое время вывела из строя коротковолновую радиосвязь на территориях Земли повернутых в сторону Солнца. Радиолюбители в Африке и на Ближнем Востоке могли ощущать искажение сигнала в течение одного часа после вспышки.

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Впереди геомагнитная буря

Британское метеорологическое бюро Met Office прогнозирует, что в дальнейшем остается возможность дальнейших вспышек, прежде чем солнечное пятно AR3098 полностью исчезнет за лимбом (краем видимого диска Солнца). Выброс корональной массы (ВКМ), всплеск заряженной плазмы из верхних слоев атмосферы Солнца, короны мог сопровождать вспышку и, возможно, направляется к Земле. Если это так, то на планете может произойти геомагнитная буря в конце выходных.

В четверг, 15 сентября, была еще одна, более слабая вспышка, связанная с ВКМ, которая все еще анализируется на предмет его потенциала попадания на Землю и влияния на нее. Все это может быть хорошей новостью для охотников за полярными сияниями, поскольку впечатляющие полярные сияния могут стать сильнее и просматриваются дальше обычных для них районов.

Какая сейчас погода на Солнце

После того как солнечное пятно AR3098 окончательно исчезнет, что, как ожидается, произойдет позже в течение выходных, солнечная погода несколько усмирится. Сейчас на поверхности Солнца видны еще три солнечных пятна, и все они "выглядят стабильными и относительно простыми в магнитном отношении", сообщили в Метеорологическом управлении. Прогнозисты космической погоды пока не проявляют никакой подозрительной активности, которая могла бы сигнализировать о приближении других активных солнечных пятен.

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Также на Солнце наблюдается корональная дыра – отверстие в магнитных силаховых линиях, из которого дует солнечный ветер с большей скоростью, чем обычно, что может способствовать полярному сиянию в более высоких широтах. Ожидается, что весь солнечный ветер и ВКМ вместе взятые не вызовут больше, чем незначительную геомагнитную бурю, а это означает, что технологии электро- и радиосвязи на Земле не должны испытать никаких нарушений.