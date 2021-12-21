Вспышка COVID-19 на заводе Илона Маска SpaceX: заболело более 100 человек
Источник:Los Angeles Times
Американское издание Los Angeles Times написало о вспышке COVID-19 на заводе SpaceX, компании Илона Маска. Сообщают о более ста больных.
Об этом стало известно из отчета Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес. Организация обнародовала выводы по заболеваемости в целом регионе и среди прочего указала данные о вспышке во SpaceX.
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Что происходит в SpaceX
Данные были опубликованы 19 декабря, однако когда начался резкий рост заболеваний, неясно. В общей сложности СМИ сообщили о 132 положительных тестах на COVID-19. Как свидетельствуют судебные документы, по состоянию на май на заводе в Готорне работало 5972 сотрудника.
Как пишет издание, эпицентром вспышки стала корпоративная штаб-квартира SpaceX. Судя по всему, руководство не останавливало работу предприятия.
Таблица Департамента также позволяет сравнить количество больных:
- Можно увидеть, что из всех перечисленных компаний региона, SpaceX пострадала больше всего.
- На втором месте по количеству больных – компания FedEx, занимающаяся почтовыми услугами.
- Также среди лидеров Northrop Grumman – американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, судостроении, авиакосмической отрасли.
Напомним, завод SpaceX в Готорне занимается строительством ракет Falcon 9 и капсул Dragon. Вспышка коронавируса совпала с довольно напряженным месяцем запусков. В декабре компания совершила уже четыре запуска.