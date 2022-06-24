Вслед за Китаем: полиция Берлина запретила электромобилям Tesla заезжать на свои объекты
24 июня 2022 , 16:31Читати новину українською
Источник:NewsWeek
Недавно мы писали о том, что китайский город, ежегодно принимающий съезд руководства страны, запретил автомобилям Tesla въезд на свою территорию. Теперь то же сделала берлинская полиция.
В полиции опасаются проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Как и китайские власти, они обеспокоены тем, что камеры, установленные на транспортных средствах, "слишком интенсивно снимают окружение".
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Tesla под запретом
- Запрет, как узнали немецкие СМИ, распространяется на "всю собственность полицейского управления и управления Государственной криминальной полиции Берлина".
- Проблема в том, что камеры в автомобилях Tesla снимают постоянно. Таким образом они могут записывать сотрудников полиции, полицейские машины, охрану помещений полиции или других людей в помещении.
- Как отметили в правоохранительных органах, видео будут постоянно храниться на серверах европейской штаб-квартиры Tesla в Нидерландах.
- Как именно обрабатываются записи, неясно.
- Над этой проблемой задумались еще в январе, а причиной тому стал репортаж телеканала ZDF. Тогда полиция узнала, что все модели автомобилей от производителя Tesla делают постоянные, независимые от событий видеозаписи всего окружения транспортного средства и экспортируют эти записи.
- Полиция также рассматривает и другие мероприятия, в частности создание специальных дорог и парковочных мест для автомобилей Tesla, которые были бы ограждены от определенных территорий.
Напомним, с 1 июля автомобили Tesla не смогут въехать в курортный город Бейдайхе на севере Китая из-за опасений, что камеры будут следить за встречей лидеров страны. Запрет продлится два месяца.