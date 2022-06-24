В полиции опасаются проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Как и китайские власти, они обеспокоены тем, что камеры, установленные на транспортных средствах, "слишком интенсивно снимают окружение".

Автомобилям Tesla запретили въезд в китайский город: чего боятся власти страны

Tesla под запретом

Запрет, как узнали немецкие СМИ, распространяется на "всю собственность полицейского управления и управления Государственной криминальной полиции Берлина".

Проблема в том, что камеры в автомобилях Tesla снимают постоянно. Таким образом они могут записывать сотрудников полиции, полицейские машины, охрану помещений полиции или других людей в помещении.

Как отметили в правоохранительных органах, видео будут постоянно храниться на серверах европейской штаб-квартиры Tesla в Нидерландах.

Как именно обрабатываются записи, неясно.

Над этой проблемой задумались еще в январе, а причиной тому стал репортаж телеканала ZDF. Тогда полиция узнала, что все модели автомобилей от производителя Tesla делают постоянные, независимые от событий видеозаписи всего окружения транспортного средства и экспортируют эти записи .

. Полиция также рассматривает и другие мероприятия, в частности создание специальных дорог и парковочных мест для автомобилей Tesla, которые были бы ограждены от определенных территорий.

В электромобилях Tesla есть несколько камер, например, для помощи водителю при парковке или самостоятельной парковки на автопилоте. Восемь камер обеспечивают круговое наблюдение за окружающей средой с охватом в 360 градусов. Системы также функционируют как видеорегистраторы, постоянно снимающие, чтобы иметь возможность понять, что произошло во время аварии. Кроме того, с 2019 года Tesla предлагает "сторожевой режим", который владельцы машины должны самостоятельно активировать. Даже если автомобиль припаркован, камеры постоянно снимают окрестности и записывают все вокруг как только срабатывает сигнализация приближения.

Напомним, с 1 июля автомобили Tesla не смогут въехать в курортный город Бейдайхе на севере Китая из-за опасений, что камеры будут следить за встречей лидеров страны. Запрет продлится два месяца.