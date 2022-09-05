Маск по-прежнему уверен, что его инженеры близки к созданию полноценного робомобиля и готовности необходимого программного обеспечения остаются считанные месяцы.

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Две технологии, на которых я сосредоточен, и которые я пытаюсь в идеале завершить к концу года – это вывести наш Starship на орбиту, а затем сделать так, чтобы автомобилями Tesla полностью управлял автопилот. Значительное распространение беспилотных автомобилей, по крайней мере в США, уже происходит, а в Европе пока все зависит от одобрения регулирующих органов.

– рассказал Маск во время выступления на энергетической конференции в Норвегии.

Что такое Tesla Full Self-Driving и как он работает

Сейчас автопилот Tesla – Full Self-Driving – продается как отдельная услуга стоимостью 15 тысяч долларов и работает как продвинутая система помощи водителю. Технология позволяет автоматически изменять полосу движения, выезжать на автострады и съезжать с них, распознавать знаки дорожного движения и светофоры, а также парковаться. При этом программное обеспечение все еще находится в режиме бета-тестирования. Компания постепенно расширяет функционал, снижая требования к сосредоточенности водителя на дороге.

Заявление Маска о системе Full Self-Driving появилось на фоне серии тревожных для компании новостей об автопилоте Tesla. В последние месяцы технологиями компании заинтересовались американские регуляторы – по мнению некоторых законодателей, разработчик слишком обнадеживает своих клиентов, поэтому те расслабляются за рулем и попадают в аварии. Сама Tesla, конечно, утверждает обратное. По данным компании, платформа Full Self-Driving уже предотвращает по 40 ДТП в день только в США.

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Говоря об автопилоте, Маск также добавил, что быть под наблюдением регуляторов разных стран это нормально. Tesla работает с организациями, сертифицирующими автопилот, как в США, так и в Европе. Если компания будет действовать по графику, приобрести и активировать полностью беспилотный режим в электромобиле Tesla можно будет до Рождества, уверен предприниматель.