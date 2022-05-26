Вся страна потемнела: астронавты видят войну в Украине даже с борта космической станции

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер, недавно проведший 177 дней на борту Международной космической станции, рассказал немецкой телекомпании ARD, что война в Украине хорошо видна из космоса.

Как пишет источник, обстрелы украинских городов настолько серьезны, что вторжение можно буквально увидеть из космоса. Это еще одно шокирующее напоминание о разрушительных масштабах войны.

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Война глазами МКС

Когда ты в космосе, сначала чувствуешь себя таким далеким,

– говорит астронавт Маттиас Маурер.

Он добавляет, что вторжение "было хорошо видно невооруженным глазом из космоса". Заметны были и "огромные черные столбы дыма над такими городами, как Мариуполь".

Он вспоминает о первых признаках, свидетельствовавших о начале масштабного конфликта:

В начале войны вся страна потемнела ночью. На самом деле, люди узнали только Киев. Последствия можно было увидеть в первые же дни войны. В Киеве ночью были видны вспышки света,

– сказал он ARD.

Неудобные разговоры

Несмотря на присутствие России на Международной космической станции, Маурер утверждает, что все члены экипажа довольно быстро согласились с тем, что "в Украине происходят ужасные вещи". Ранее издание Futurism публиковало материал о сложностях сосуществования с россиянами на МКС. И хотя ситуация в последнее время несколько более напряженная, чем обычно, в целом всё остается цивилизованным и мирным, с единственным заметным отличием, заключающемся в случайных "неудобных разговорах".

К примеру, во время кино-ночи, рассказывает астронавт NASA Марк Ванде Хэй, недавно проведший 355 дней на борту МКС, экипаж смотрел фильм, где все негативные персонажи были именно русскими.

В один момент я понял, что все плохие ребята – русские. [...] Я посмотрел на своих товарищей космонавтов и сказал: "Что ты чувствуешь?" И они сказали: "Это немного страшно, когда мы видим, что все в Соединенных Штатах, СМИ в Соединенных Штатах изображают россиян как плохих парней",

– говорит Марк Ванде Хэй.

По его словам, команда адаптировалась, приняв стратегию, по которой каждый поочередно выбирал фильм, который они смотрели.